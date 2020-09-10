Жена Бичевина из сериала "Содержанки" попала в лапы мошенников

Несколько дней назад артистке поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка. Голос в трубке уверял, что со счета Марии Бердинских кто-то пытался снять средства. Незнакомец сообщил, что незаконные операции срочно необходимо остановить.
Бердинских испугалась. Артистка выполнила все указания звонившего. Мария озвучила собеседнику одноразовые пароли, которые пришли ей в смс-сообщениях.
О том, что совершила ошибку, доверившись незнакомцу, звезда кино и сериалов поняла, когда увидела уведомление о списании средств. Мошенники сняли со счета Бердинских 80 тысяч рублей.
Актриса обратилась в полицию с заявлением. Стражи порядка уже начали проверку.
Напомним, Мария Бердинских замужем за актером Леонидом Бичевиным. Многие знают его по роли в картине "Груз 200", фильме "Морфий", сериале "Содержанки" и многим другим. Мария и Леонид растят двоих детей.
Ранее "Дни.ру" писали, как распознать звонок от мошенников. По словам специалиста Роскачества по цифровой экспертизе Антона Куканова, в первую очередь необходимо обратить внимание на телефонный номер. Злоумышленники чаще всего пользуются номерами, которые начинаются на 8-809. Также Куканов посоветовал скачать на смартфон специальное приложение, которое помечает потенциально опасные звонки.
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