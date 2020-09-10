Найдены доказательства: секс-скандал с участием актера из сериала "Слуга народа" набирает обороты

Звезду сериала "Слуга народа" Владимира Владимирова обвиняют в сексуальных домогательствах. Украинская актриса Татьяна Острецова обратилась в полицию с заявлением, в котором просит наказать коллегу, распустившего руки.

По словам Острецовой, в правоохранительные органы она пришла не с пустыми руками – девушка собрала доказательства. Также Татьяна заручилась поддержкой опытных юристов.

Артистка хочет, чтобы произошедшее с ней послужило уроком для тех, кому, возможно, только предстоит столкнуться с домогательствами. "Я пережила нервный срыв", – написала Татьяна на личной странице в "Фейсбук".

Владимир Владимиров и Татьяна Острецова вместе снимались в сериале "След". Владимир играл врача, а Татьяна была задействована в нескольких эпизодах. По словам артистки, на площадке ее коллега позволял себе лишнее. Находясь в кадре, мужчина украдкой хватал девушку за интимные места.

"Во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади – он лапал меня за ягодицы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказывала ранее Острецова.

Тогда Татьяна решила не останавливать съемки, актриса не хотела подводить творческий коллектив картины. Теперь девушка жалеет о своем молчании.

Когда о произошедшем стало известно, режиссер картины Павел Потатуев пересмотрел снятые в тот день кадры. "Посмотрел плейбэк и увидел то, о чем говорили – все так и было", – признал постановщик. Потатуев отметил, что сцена, в которой участвовали Острецова и Владимиров, была очень динамичная, поэтому заметить непозволительное поведение на площадке сразу никто не смог. Режиссер посоветовал актеру не попадаться ему на глаза. "Я по-мужски просто разобью морду", – сказал Павел Потатуев.

Отметим, что сам Владимир Владимиров обвинения отрицает. Артист заявил, что сцена предусматривала близкий контакт с артисткой. Более того, Острецову он назвал неадекватной. На стороне актера выступают его бывшие коллеги. Артистки, которые ранее работали с Владимиром, характеризуют его только с положительной стороны.