Найдены доказательства: секс-скандал с участием актера из сериала "Слуга народа" набирает обороты

По словам Острецовой, в правоохранительные органы она пришла не с пустыми руками – девушка собрала доказательства. Также Татьяна заручилась поддержкой опытных юристов.
Артистка хочет, чтобы произошедшее с ней послужило уроком для тех, кому, возможно, только предстоит столкнуться с домогательствами. "Я пережила нервный срыв", – написала Татьяна на личной странице в "Фейсбук".
Владимир Владимиров и Татьяна Острецова вместе снимались в сериале "След". Владимир играл врача, а Татьяна была задействована в нескольких эпизодах. По словам артистки, на площадке ее коллега позволял себе лишнее. Находясь в кадре, мужчина украдкой хватал девушку за интимные места.
"Во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади – он лапал меня за ягодицы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказывала ранее Острецова.
Тогда Татьяна решила не останавливать съемки, актриса не хотела подводить творческий коллектив картины. Теперь девушка жалеет о своем молчании.
Когда о произошедшем стало известно, режиссер картины Павел Потатуев пересмотрел снятые в тот день кадры. "Посмотрел плейбэк и увидел то, о чем говорили – все так и было", – признал постановщик. Потатуев отметил, что сцена, в которой участвовали Острецова и Владимиров, была очень динамичная, поэтому заметить непозволительное поведение на площадке сразу никто не смог. Режиссер посоветовал актеру не попадаться ему на глаза. "Я по-мужски просто разобью морду", – сказал Павел Потатуев.
Отметим, что сам Владимир Владимиров обвинения отрицает. Артист заявил, что сцена предусматривала близкий контакт с артисткой. Более того, Острецову он назвал неадекватной. На стороне актера выступают его бывшие коллеги. Артистки, которые ранее работали с Владимиром, характеризуют его только с положительной стороны.
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