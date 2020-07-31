Звезда сериала "Ликвидация" Николай Спиридонов бросил актерство и устроился электриком

Юному актеру Николаю Спиридонову пророчили большое кинематографическое будущее. После роли беспризорника Мишки Карася в сериале Сергея Урсуляка "Ликвидация" 12-летний мальчишка стал любимцем публики. Между тем, став взрослее, со съемками талантливый молодой человек решил завязать.

Николай родился в Санкт-Петербурге 4 апреля 1995 года. Спиридонов очень рано стал частью индустрии кино. Когда паренек учился во втором классе, его заметил ассистент режиссера. Мальчика пригласили на кастинг.

Впервые актер снялся в короткометражном фильме Светланы Шиманюк "Путь". Эта работа дала Николаю Спиридонову путевку в актерскую профессию. За шесть лет юный артист поучаствовал в 40 проектах. В его творческой биографии 18 главных ролей.

Особую любовь зрителей ему подарила роль сироты Мишки Карася в сериале "Ликвидация". Выход теленовеллы в 2007 году произвел эффект разорвавшейся бомбы. Спиридонова очень полюбили зрители. На 12-летнюю звезду кино посыпались предложения о работе.

Коля рос, становился все менее похожим на прославившего его героя из сериала "Ликвидация". Спиридонова стали реже звать на пробы. В последний раз артист появился на экранах в 2016 году. Он играл во втором сезоне сериала "Тальянка". В итоге, устав от бесконечных кастингов, Николай решил завязать с кино.

Оставив карьеру артиста, Спиридонов устроился по профессии - электриком. Потом актер трудился лифтером и администратором в магазине. Николай был женат и развелся. Он воспитывает дочь. Звезда фильма "Ликвидация" надеется, что его наследница в будущем выберет карьеру актрисы.

Николай Спиридонов все еще живет в Санкт-Петербурге. В кино возвращаться он не собирается. На пробы давно не ходит. По словам 25-летнего артиста, эта работа в плане дохода слишком непостоянная.