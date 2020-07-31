Скончалась звезда сериала "Крепостная" Оксана Воронина

Скончалась украинская артистка Оксана Воронина. Звезда сериала "Крепостная" ушла из жизни 30 июля.

Скорбную весть обнародовала артистка Академического театра русской драмы Алиса Тункевич. Она рассказала о кончине коллеги по цеху на своей странице в "Фейсбук".

Время и место прощания пока не озвучены, Тункевич пообещала поделиться этой информацией. Неизвестна и причина смерти 52-летней звезды сериала "Крепостная".

Оксана Воронина родилась 11 ноября 1967 года на Украине. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства. Актриса снималась в картинах "Гражданин Никто", "Красота требует жертв", "Близко к сердцу". В России Воронину знают благодаря роли матери Афанасия в сериале "Крепостная".

Напомним, что "Крепостную" снимали на Украине в 2017-м и 2018-м. В нашей стране ленту начали транслировать 6 января 2020 года на телеканале "Россия 1". Картина очень полюбилась зрителям.

Сериал "Крепостная" повествует о молодой девушке Катерине Вербицкой. Героиня подневольная, однако воспитывалась как дама знатных кровей. Персонаж живет между двумя мирами – дворян и крестьян, она нигде не находит себе места.