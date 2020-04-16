Режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" оправдался за отступление от оригинальной истории

Общаясь с журналистами, постановщик отметил, что критики не боится. Между тем он прислушивается только к замечаниям тех людей, чье мнение ему заведомо важно. Недовольство обывателей Егор Анашкин пропускает мимо ушей, ведь часто, по его словам, ругают только для того, чтобы ругать. Гадости в Интернете не имеют ничего общего с вдумчивым и поэтапным разбором материала.
Также Егор Анашкин поведал, что автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина практически не принимала участие в съемках. Писательница работала только над сценарием. Анашкин благодарен Яхиной за то, что она позволила экранизировать свое детище так, как того требовал киноязык. Режиссер подчеркнул, что фильм – это "не подстрочник", нельзя отразить на экране все, что написано в романе. В сериале действительно были отступления от авторского текста.
Анашкин отметил также, что над сериалом работала большая команда. Экранизация книги – это в большей степени труд коллективный. То, какой лента будет в итоге, не зависит от автора идеи. Яхина не могла влиять на результат. "Потому что он может получиться или не получиться на любом этапе – от неточного выбора актеров до неправильного монтажа", – цитирует Егора Vokrug.tv.
Напомним, теленовеллу "Зулейха открывает глаза" сейчас активно обсуждают в Сети. Картина вызвала негативную реакцию у части зрителей. Среди прочих, недовольными оказались поклонники одноименного романа Гузель Яхиной. Фанаты книги отмечали, что в ленте слишком много отступлений от оригинального текста. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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