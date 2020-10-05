"Забеременела через месяц": почему актер сериала "Мажор" отказался брать в жены мать своего ребенка

Единственному наследнику артиста уже два года. Мальчика зовут Лука. С матерью сына Игорь Жижикин состоит в незарегистрированных отношениях. Возлюбленная на 29 лет моложе звезды сериала "Мажор".
Жижикин вести избранницу в ЗАГС пока не планирует. Наличие штампа в паспорте, по словам знаменитости, ни на что не влияет. Избранница с Игорем солидарна, на него не обижается и о свадьбе не говорит. Игорь считает, что жениться надо только на той женщине, с которой уже прожил много лет.
"У нас ребенок моментально родился. Она забеременела через месяц после знакомства", – признался актер сериала "Мажор".
До появления ребенка Игорь Жижикин думал, что бесплоден. Много лет назад такой диагноз актеру поставили врачи. В прошлом артист сериала "Мажор" четыре раза был женат. Ни одна из жен от Жижикина так и не забеременела.
Артист о детях никогда не мечтал. Знаменитость была сконцентрирована только на работе.
Отметим, что Игорь Жижикин – один из многих артистов из России востребованных за рубежом. Звезда сериала "Мажор" снималась у Стивена Спилберга. Успех артисту принес фильм "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
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