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Сериалы

"Я не хотела знать, что я бесплодна и мое сердце может остановиться": звезда сериала "Эмили в Париже" сообщила о раке

Эшли Парк. Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Актриса Эшли Парк сообщила о перенесенном онкологическом заболевании. Звезда сериала Netflix "Эмили в Париже" сделала неожиданное признание.
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В подростковом возрасте у американской знаменитости диагностировали страшный недуг. У 15-летней Эшли Парк обнаружили лейкемию – рак крови. При данном недуге нарушено нормальное кроветворение. В костном мозге увеличивается количество незрелых клеток-лейкоцитов.

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Звезде сериала "Эмили в Париже" удалось победить недуг. Сегодня актриса вспоминает о болезни как о пережитом опыте. Парк считает, что история ее борьбы с онкологией должна вдохновить других людей с такой же болезнью не сдаваться.

По словам Эшли, ее часто просят рассказать о раке. Она не против поговорить о пережитом. Однако раскрывать какие-то совсем уж интимные моменты Парк не хочет.

Звезда сериала "Эмили в Париже" поведала, что всегда боролась со стереотипами. Эшли Парк боялась, что окажется "еще одной азиатской девушкой" на экране. "Но потом я вдруг превратилась в лысую, болеющую раком девушку", – сказала актриса в свежем интервью.

Актриса прошла курс химиотерапии. Доктора говорили актрисе о потенциальных побочных эффектах лечения, но Эшли Парк слушать их не хотела. Звезда сериала "Эмили в Париже" настроилась только на выздоровление и победила.

"Я не хотела знать, что я бесплодна, или что мое сердце может перестать работать, или что-то в этом роде, потому что, как только вы это говорите, вы думаете об этом. Хотя мое тело победило болезнь, если я позволю ему что-то изменить, оно победит", – сказала знаменитость.

Автор: 26 октября 2020, 16:36 Источник: Cosmopolitan ✓ Надежный источник
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