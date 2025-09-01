NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров"

В июле компания NPBFX провела очередной этап конкурса на демо-счетах "Битва трейдеров". Участие приняли 1497 трейдеров со всего мира, но абсолютным лидером стал Николай из России, показав результат, который впечатлил даже опытных участников.

Стартовые $5000 превратились в $101 000 всего за месяц — именно такого результата удалось достичь победителю, который обошел почти полторы тысячи соперников. За первое место Николай получил $1000 на реальный торговый счет в NPBFX и главный приз месяца — iPhone 16 Pro.

«Трейдинг — мое хобби. Я в рынке с 2011 года, перепробовал разных брокеров, но уже несколько лет торгую с NPBFX. О конкурсе узнал на сайте компании и участвовал не в первый раз. Даже как-то удалось попасть в топ-10, но победа досталась только сейчас», — Николай оставил отзыв о конкурсе в NPBFX.

О стратегии, эмоциях и планах

Николай не приверженец сложных стратегий, так как уверен, что в подобных конкурсах все просто — «либо пан, либо пропал». Он использовал в основном контртрендовую торговлю. Любимый его инструмент — валютная пара фунт/йена, индикаторы — Ишимоку и Pivot Points All-in-One. Всего Николай провел 89 сделок, в среднем тратил на анализ около получаса в день.

«Я не использую стопы, хотя мне говорят, что это рискованно. Всегда жду разворота, если уверен в рынке. Возможно, это мне помогло разогнать счет до $101 000, но могло быть и $150 000», — вот такой отзыв оставил Николай о «Битве трейдеров» от NPBFX.

Николай продолжит торговлю на основном счёте в личном кабинете NPBFX, но уже придерживаясь риск-менеджмента. Он объясняет это тем, что демо-счёт немного расслабляет:

— «Там ты рискуешь не своими деньгами, а, если можно так сказать, “рисованными”. Другое дело реальный счёт, реальные деньги, вот где нужна концентрация. Поэтому совет новичкам: не задерживайтесь на демо слишком долго. Попробуйте поторговать на реальные $10–20. Это даст ощущение настоящего трейдинга и поможет побороть страх убытков».

После победы Николай планирует осторожнее работать на реальном счёте, но для трейдеров есть ещё один важный момент — налоги. Ведь прибыль на реальном счёте уже нужно учитывать при отчётности перед государством.

С 2026 года налоговые правила для трейдеров станут ещё строже. Подробнее об изменениях читайте в статье про налоги и отзывы трейдеров NPBFX.

О конкурсе «Битва трейдеров»

«Битва трейдеров» — ежемесячный конкурс на демо-счетах, который NPBFX проводит с 2016 года. Участникам предоставляется стартовый депозит в $5 000 виртуальных средств и возможность в течение месяца показать лучшие результаты по доходности. Победители получают реальные денежные призы и дополнительные подарки: средства на торговый счёт, гаджеты и бонусы.

Конкурс доступен всем желающим, участие бесплатное. Его цель — дать трейдерам шанс проверить свои стратегии без риска собственными деньгами и при этом заработать реальные награды.