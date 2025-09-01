NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров"

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Понедельник 1 сентября

21:15NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров" 17:45Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али 15:56Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов 15:135 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве 14:485 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать 13:36Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 13:23Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости 13:14Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 13:08Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году? 12:53Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей 12:18Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов 12:01Читатели Клео.ру выбрали лучшие солнцезащитные средства – каким брендам можно доверять? 11:39"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 11:17Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет 11:05Студии проиграли однокомнатным квартирам – какой недвижимости отдают предпочтение в 2025 году 10:21Хоккеисту потребовалось 7 лет, чтобы добиться внимания теннисной звезды 07:53Не стало легендарного мастера сцены: утрата для всего российского искусства 06:52Мудрый Омар Хайям дал емкий совет тем, кто хочет сохранить отношения после 45 03:37Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы 00:21Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства 16:53Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы 13:29С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать 10:30Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 10:04Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца 06:42После этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации 03:09"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням 00:30Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники 16:28Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства 13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир
NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров"

NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров"

В июле компания NPBFX провела очередной этап конкурса на демо-счетах "Битва трейдеров". Участие приняли 1497 трейдеров со всего мира, но абсолютным лидером стал Николай из России, показав результат, который впечатлил даже опытных участников.

Стартовые $5000 превратились в $101 000 всего за месяц — именно такого результата удалось достичь победителю, который обошел почти полторы тысячи соперников. За первое место Николай получил $1000 на реальный торговый счет в NPBFX и главный приз месяца — iPhone 16 Pro.

«Трейдинг — мое хобби. Я в рынке с 2011 года, перепробовал разных брокеров, но уже несколько лет торгую с NPBFX. О конкурсе узнал на сайте компании и участвовал не в первый раз. Даже как-то удалось попасть в топ-10, но победа досталась только сейчас», — Николай оставил отзыв о конкурсе в NPBFX.

О стратегии, эмоциях и планах

Николай не приверженец сложных стратегий, так как уверен, что в подобных конкурсах все просто — «либо пан, либо пропал». Он использовал в основном контртрендовую торговлю. Любимый его инструмент — валютная пара фунт/йена, индикаторы — Ишимоку и Pivot Points All-in-One. Всего Николай провел 89 сделок, в среднем тратил на анализ около получаса в день.

«Я не использую стопы, хотя мне говорят, что это рискованно. Всегда жду разворота, если уверен в рынке. Возможно, это мне помогло разогнать счет до $101 000, но могло быть и $150 000», — вот такой отзыв оставил Николай о «Битве трейдеров» от NPBFX.

Николай продолжит торговлю на основном счёте в личном кабинете NPBFX, но уже придерживаясь риск-менеджмента. Он объясняет это тем, что демо-счёт немного расслабляет:

— «Там ты рискуешь не своими деньгами, а, если можно так сказать, “рисованными”. Другое дело реальный счёт, реальные деньги, вот где нужна концентрация. Поэтому совет новичкам: не задерживайтесь на демо слишком долго. Попробуйте поторговать на реальные $10–20. Это даст ощущение настоящего трейдинга и поможет побороть страх убытков».

После победы Николай планирует осторожнее работать на реальном счёте, но для трейдеров есть ещё один важный момент — налоги. Ведь прибыль на реальном счёте уже нужно учитывать при отчётности перед государством.

С 2026 года налоговые правила для трейдеров станут ещё строже. Подробнее об изменениях читайте в статье про налоги и отзывы трейдеров NPBFX.

О конкурсе «Битва трейдеров»

«Битва трейдеров» — ежемесячный конкурс на демо-счетах, который NPBFX проводит с 2016 года. Участникам предоставляется стартовый депозит в $5 000 виртуальных средств и возможность в течение месяца показать лучшие результаты по доходности. Победители получают реальные денежные призы и дополнительные подарки: средства на торговый счёт, гаджеты и бонусы.

Конкурс доступен всем желающим, участие бесплатное. Его цель — дать трейдерам шанс проверить свои стратегии без риска собственными деньгами и при этом заработать реальные награды.

1 сентября 2025, 21:15
Фото: freepik.com

