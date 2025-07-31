Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность"

С 8 по 10 августа в Москве состоится офлайн-мероприятие от предпринимателя, бизнес-коуча и автора программы с психоэмоциональной диагностикой М2 Петра Осипова. Воркшоп "Аутентичность" рассчитан на три дня живой работы и соберет более 1500 участников.

Программа строится вокруг глубокой личной диагностики и пошаговой сборки индивидуальной стратегии, без универсальных решений и готовых шаблонов. Участники проведут аудит своей текущей жизненной и профессиональной сферы, выявят внутренние ограничения, которые тормозят развитие, проанализируют эмоциональное состояние и узнают, как выстраивать действия и финансовую модель под собственные цели, ценности и ритм.

Мероприятие продлится три дня:

День первый посвящен осознанию текущего положения, выявлению «невидимых потолков», напряжений и разрывов между реальностью и желаниями.

Во второй день участники займутся пересборкой: ниша, продукт, позиционирование, источники дохода. Все это будет рассматриваться с учетом индивидуальных особенностей.

Третий день доступен только участникам тарифа PREMIUM. Это кейс-разборы, ответы Петра Осипова на личные вопросы из зала и настройка стратегии «в живом времени» с конкретными решениями и шагами на ближайший год.

Важное отличие воркшопа – высокая степень вовлечения. Все три дня построены как последовательная и структурированная работа с собой через практики, упражнения, групповые включения и персональные разборы.

Каждому участнику после мероприятия будет предложен индивидуальный список целевых шагов, чтобы перейти от осознаний к реальным действиям. Событие рассчитано на предпринимателей, которые уперлись в потолок. На специалистов и руководителей, уставших тащить все на себе. На тех, кто много делает, но мало двигается вперед. И особенно – на людей, которым важно не просто «прокачать бизнес», а пересобрать свою профессиональную и жизненную траекторию заново с пониманием себя, своего ритма и истинных целей.

Сбор гостей: с 9:00 до 11:00 по МСК

Место проведения: МТС Live Холл Москва

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