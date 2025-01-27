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Понедельник 27 января

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30 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень"

30 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень"

Картина снята в духе популярных сериалов "Очень странные дела" и "Пищеблок".

Сюжет фильма рассказывает о пяти подружках, решивших отправиться на велосипедную прогулку в загадочный заповедник. Однако их путешествие оборачивается неожиданными событиями: они случайно пересекают путь черного мага, который переносит их в таинственный лес. Теперь девочкам предстоит объединиться, чтобы преодолеть зловещие силы и найти выход из этого магического мира. Смогут ли они раскрыть секреты леса и одолеть темных чародеев? Узнать ответ на этот вопрос зрители смогут уже с 30 января.

Фото: пресс-служба

Картину "Чертов камень" оценят поклонники приключенческого фэнтези, особенно те, кто любит истории о школьниках, сражающихся со сверхъестественными силами. Фильм вдохновлен такими популярными проектами, как "Очень странные дела", "Пищеблок", а также хитами вроде "Ривердэйла", "Леденящих душу приключений Сабрины" и "Уэнсдей".

Фото: пресс-служба

Режиссером проекта стал Арсений Гончуков, известный как автор и шоураннер первого российского веб-сериала "Район тьмы". Его предыдущая работа, фильм "Сын", получила Гран-при на кинофестивале "Окно в Европу" в категории "Игровое кино. Осенние премьеры".

Арсений Гончуков поделился своими мыслями о фильме: "Я думаю, кино все скажет за нас. Мы много работали и очень старались — снимали эффектно, красиво, изобретательно. Наши актеры выложились на полную, — отметил Арсений Гончуков. — Мы очень надеемся, что фильм доберется до зрительского сердца и тронет души — и взрослых, и главное — детей. Ведь мы работали для них. Захватывающая история и эмоции людей, сидящих перед экраном — самое главное в кино".

Фото: пресс-служба

В главных ролях снялись такие известные артисты, как Валерий Кухарешин, звезда таких проектов, как "Мастер и Маргарита" и "Серебряные коньки", и Галина Стаханова, известная по ролям в фильмах "Елки 2" и "Ночной дозор". Также в картине задействованы молодые таланты: Александрина Олексюк ("Плейлист волонтера", "Внутри убийцы"), Афина Лукиди ("Плакса"), Иван Рысин ("Инсомния") и другие. Сценарий и продюсирование фильма взял на себя Рафаэль Ахмадуллин.

Российская премьера фильма прошла в рамках Московского международного кинофестиваля. Программный директор фестиваля Иван Кудрявцев подчеркнул уникальность жанра картины: "Это фильм для детей и подростков, фильм для семейной аудитории. Несмотря на успехи наших сказок, этот продукт все еще остается дефицитным. В жанре фантастика и фэнтези у нас на 100 самых кассовых фильмов в прокате всего 6 российских картин. Но российская киноиндустрия шаг за шагом приближается к тому, чтобы и в этом жанре взять инициативу на собственном рынке в свои руки. Картина "Чертов камень" учит зрителей внимательно смотреть по сторонам и чувствовать дыхание истории в каждой улочке, в каждом здании, в каждой трещинке, понимать, что у всего есть причина и следствие".

Возрастное ограничение: 16+

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