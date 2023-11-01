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Среда 1 ноября

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Объявлены лауреаты премии "Марка №1 в России 2023"

Стали известны лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей МАРКА №1 в РОССИИ 2023.

Процесс голосования проходил с сентября по октябрь 2023 года, в ходе которого россияне выразили свое отношение к различным товарам и услугам, указав в анкетах названия любимых компаний и брендов.

Знак качества и признание россиян получили:

«Услуги и сервис»: Банк ВТБ (ПАО), фирменный поезд "КРАСНАЯ СТРЕЛА", БУРГЕР КИНГ РОССИЯ, АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ, АВТОРАДИО, сеть химчисток ДИАНА, РУССКОЕ ЛОТО, ШОКОЛАДНИЦА, медицинская компания ИНВИТРО, сеть гипермаркетов ЛЕНТА, сеть фитнес-клубов С.С.С.Р, M’ISTRAL HOTEL& SPA и другие.

«Продовольственные товары»: МЯСНИЦКИЙ РЯД, БИЗНЕС МЕНЮ, ЭКО-КУЛЬТУРА, LAPLANDIA, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, MACCOFFEE, МАЙСКИЙ, РУССКАЯ КАРТОШКА, снеки кукурузные СЫРBALL, РУССКИЕ СУХАРИКИ, сухие готовые завтраки СЫТОПУЗ, квас ВЯТСКИЙ и другие.

«Непродовольственные товары»: REALME, АСКОНА, МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ, ТЕКС, ЗУБР, УЛГРАН, BERLINGO, TARKETT, KERAMA MARAZZI, OMSA, GLADE, ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК, MR.MUSCLE, RAMMUS, СУНЕРЖА, TERRA VITA, RIFAR, СЕНЕЖ, MEINE LIEBE, BIG CITY LIFE, VITEK, ЛАЗУРИТ и другие.

«Медицинские товары»: АККУ-ЧЕК, ФЛЕБОДИА 600, НООПЕПТ, БРОНХИПРЕТ, КАНЕФРОН Н, АРТРА, КАЛЬЦИЙ – Д3 НИКОМЕД и другие.

МАРКА №1 в РОССИИ является системой оценки брендов на национальном уровне, которая определяет предпочтения потребителей. Более 12 миллионов человек приняли участие в ежегодном голосовании лидеров потребительского рынка с момента его запуска в 1998 году.

Вручение премии МАРКА №1 в РОССИИ 2023 состоится 15 декабря 2023 года в Государственном Кремлевском Дворце. Официальная церемония по традиции будет проведена в виде гала-концерта звезд шоу-бизнеса и будет сопровождаться розыгрышами призов от лауреатов премии.

1 ноября 2023, 16:09

Рекомендации от OZON: как не допустить появление молочницы

Рекомендации от OZON: как не допустить появление молочницы
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Витрина достижений Новосибирской области на Международном форуме-выставке "РОССИЯ"

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Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения

Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения
Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения Третий город-миллионник страны подготовил обширную программу для представления своего региона на форуме-выставке "РОССИЯ". На площадке Новосибирской области будет представлен весь потенциал молодого и современного региона в концепции "треугольника Лаврентьева" – наука, образование и производство.

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?
Когда криптовалюты только появились, то одним из их основных преимуществ считалась анонимность. Но прошло время и стало ясно, что это открывает множество возможностей для преступлений, таких как отмывание денег. Поэтому биржи и сервисы стали вводить проверку личности пользователя (KYC), чтобы быстро определять, кому принадлежат подозрительные транзакции и заблокировать их. Эксперты Profinvestment собрали список криптобирж без обязательной верификации — на них можно торговать анонимно, если не использовать фиатные деньги.

"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать

"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать
21 октября всех зрителей и участников на главном паркете страны в Государственном Кремлевском дворце ждет полное захватывающих эмоций и атмосферы праздник танца! В четвертый раз пройдет международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!", организованный президентом Российского танцевального союза, почетным вице-президентом WDC заслуженным деятелем искусств РФ Станиславом Поповым. В силу объективных обстоятельств этот турнир вновь будет проводиться вместо чемпионата мира по европейским танцам среди профессионалов по версии Всемирного танцевального совета WDC.

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