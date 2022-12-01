Самая грандиозная Елка страны выходит на новый уровень зрелищности

С 24 декабря по 7 января в многотысячном зале Crocus City Hall детей и взрослых ожидают еще больше популярных мультгероев, современных сценических технологий, фантазийных костюмов, визуальных лазерных эффектов, видеопроекций, сложных цирковых трюков и акробатических номеров.
Масштабы зрелища легче оценить, опираясь на цифры: 250 артистов на сцене, 60 артистов в зале, интерактив со зрителями каждые 10 минут, 400 костюмов, 3 большие игры со зрительным залом и более 200 надувных игрушек, падающих с потолка! Шоу пройдут с особым размахом благодаря опыту продюсерского центра "Седьмая Радуга", празднующего 25-летний юбилей, а также партнерству с телеканалом МУЛЬТ и крупнейшей телерадиокомпанией ВГТРК.
Праздник начнется уже в фойе, где гостей встретят веселые аттракционы, игровые зоны и новогодняя ярмарка. А затем взрослые и дети отправятся в фантастическое путешествие в сказочный мир вместе с любимыми героями телеканала МУЛЬТ. Волшебная высокобюджетная "Елка телеканала МУЛЬТ" объединит на одной сцене Сказочный патруль, Кощея, Ми-ми-мишек, Лео и Тига и Кошечек-Собачек.
Вместе с героями мультфильмов зрители примут участие в веселых приключениях. А главным волшебником в новогодней истории, конечно, станет Дед Мороз. Лидеры индустрии, создающие постановку, позаботились о том, чтобы зрители были вовлечены в шоу, а каждая его минута удивляла и осталась в памяти приятным воспоминанием.
О продюсерском центре "Седьмая Радуга"
"Седьмая Радуга" — компания, которая уже 25 лет организует только высокобюджетные новогодние шоу для детей и взрослых. Каждую зиму 400 000 семей предпочитают шоу в Крокусе прочим елкам столицы.
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – лауреат премии "Эмоция" в номинации "Симпатия года – за самую профессиональную подготовку проекта" (2007) и премии Kudago.ru в категории "Лучшее детское мероприятие" (2015).