"Елка телеканала Мульт" в Крокусе станет главным семейным событием новогодних каникул

Сюжет "Елки телеканала Мульт" развернется в Мультимире, где соберется сильная и дружная команда: Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и главный зимний волшебник Дед Мороз. Весь 25-летний опыт работы "Седьмой Радуги" будет воплощен в новой грандиозной постановке. Такого в Крокусе еще не было!
Зрителей ждут беспрецедентный размах, колоссальный бюджет, интерактивные игры, невероятные визуальные спецэффекты и незабываемые впечатления для всей семьи. Яркое, модное и познавательное путешествие в мир мультипликации состоится благодаря привлечению новых профессионалов высочайшего класса.
За ежегодным новогодним шоу в Крокусе уже долгие годы закреплена репутация самой масштабной и высокобюджетной детской елки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи самые яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных новогодних развлечений.
В портфолио команды "Елки в Крокусе" порядка 800 шоу, которые посетило более 6 500 000 зрителей. Шоу 2022-2023 обещает быть особенным благодаря самым современным сценическим технологиям, фантазийным костюмам и сотням артистов в команде! Билеты уже можно приобрести на сайте по привлекательной цене – только до конца октября на них действует специальная скидка.
О продюсерском центре "Седьмая Радуга"
"Седьмая Радуга" — компания, которая уже 25 лет организует только высокобюджетные новогодние шоу для детей и взрослых. Каждую зиму 400 000 семей предпочитают шоу в Крокусе прочим елкам столицы.
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – лауреат премии "Эмоция" в номинации "Симпатия года – за самую профессиональную подготовку проекта" (2007) и премии Kudago.ru в категории "Лучшее детское мероприятие" (2015).