Пугачева вздрогнет: новых короля и императрицу эстрады выберут на реалити-шоу

Стартовал кастинг второго сезона реалити-шоу "Кто ты?" Первый в мире детский реалити-проект, созданный доказать, сегодня то время, когда дети задают тренды и становятся успешнее взрослых. Эта музыкальная битва объединит 12 талантливых подростков 13-17 лет из разных городов России, продюсированием которых займется Татьяна Тур.



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