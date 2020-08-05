Пугачева вздрогнет: новых короля и императрицу эстрады выберут на реалити-шоу

Качественно новый формат шоу в виде реалити дает возможность увидеть, как раскрывается творческий потенциал, какие используются инструменты для создания популярного артиста. Съемки нового шоу начнутся 22 августа на вилле в Сочи и продлятся до 12 сентября.
Двенадцать 30-минутных серий транслируют жизнь участников на вилле в течение одного месяца. В ходе эфира ребята соревнуются в творческих заданиях (вокал, хореография, блогерство), проходят испытания на выносливость, лидерство, борьбу со страхами, социальную адаптацию. При этом ребята лишены гаджетов и связи с внешним миром для полного погружения в проект. Каждый участник в итоге запишет собственный трек, который получит мощное продвижение на всех цифровых площадках.
О создании современного музыкального подросткового и молодежного контента заботится команда из наставника, хореографов, режиссеров и сценаристов. Среди наставников – звезды шоу-бизнеса и топовые ТикТокеры. Пройдя нелегкие испытания, победитель получит приз в 1 000 000 рублей, а участник, занявший второе место, – контракт на запись альбома с крупным лейблом. Реалити-шоу распространяется в ВКонтакте, Youtube, Instagram, ТикТок. Партнер проекта: Первое музыкальное издательство.