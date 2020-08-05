Дмитрий Чудинов будет секундировать в углу Александра Журавского во время боя 10 августа

Чемпион мира WBA Дмитрий Чудинов будет секундировать в углу Александра Журавского из Казахстана во время боя против российского панчера Хусейна Байсангурова. Супер-бой по профессиональному боксу Журавский-Байсангуров пройдет 10 августа в Москве в рамках турнира "Короли Нокаутов – 4".



Известно, что в Казахстане в период карантина боксерам нелегко поддерживать форму и тем более готовиться к важным боям: "В нашей стране еще не пережили карантин, так что мы сейчас мы по сути в осадном положении, но не перестаем надеятся на улучшение. Что касается подготовки, то находим способы тренироваться в этих условиях. Конечно, намного тяжелее найти спарринг-партнеров в период пандемии".

"У нас с Димой дружеские отношения, и его большой опыт чемпиона мира должен помочь мне в предстоящем важном бою", – отметил Александр Журавский.



Александр мотивирован на победу: "То, что у меня с 2017 года была серия поражений еще ни о чем не говорит. В тех, при прочих равных боях, подняли руку сопернику не без помощи судей. Так что не чувствую себя проигравшим, планирую в своей манере провести и предстоящий бой. Технику и ошибки Байсангурова мы разобрали с командой и сделали соответствующие выводы. Психологически чувствую себя хорошо, ведь моя весовая категория всегда считалась ниже, поэтому мне легко будет сделать нужный вес (первый полусредний). С уважением отношусь ко всем соперникам, желаю Байсангурову всего доброго и главное хорошо подготовиться к нашему бою"", – рассказал казахский боксер.