Премия "Спорт и Россия-2020": подведение итогов

30 июля 2020 года в отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga состоялась Официальная церемония награждения лауреатов Седьмой Ежегодной Премии "Спорт и Россия-2020".

Премия "Спорт и Россия" – общественно-значимое событие, которое способствует развитию спортивной индустрии и повышению уровня поддержки спорта. Ежегодно Премия собирает ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России для признания их достижений и вручения независимой награды.

По традиции, мероприятие началось с деловой части программы – форума #БизнесСпортИнвестиции, который уже стал неотъемлемой частью Премии и важной площадкой для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия средипрофессионального сообщества.

В рамках форума состоялся круглый стол "Массовый спорт и решение WADA о санкциях в отношении России". Модератором выступил Николай Яременко, главный редактор газеты "Советский спорт". Николай вместе со спикерами Маргаритой Пахноцкой, заместителем генерального директора РУСADA и Юрием Постригай, олимпийским чемпионом по гребле на байдарках, обсудили текущую ситуацию с решениями WADA в России, почему дело Лысенко существенно повлияло на восстановление Российской легкой атлетики и какие последствия прецедент WADA будет иметь для российского спорта.

Центральной темой форума стала тема "Влияние пандемии на спортивную индустрию". Организаторы крупных соревнований и представители беттинга обсудили потери и приобретения бизнеса, последствия отмены спортивных мероприятий и состояние спорта после пандемии. Игорь Столяров, заместитель генерального директора БК "Лига Ставок", в своем выступлении сказал, что пандемия имеет не только негативные последствия, она показала нам слабые стороны спортивной индустрии и стала стимулом для быстрого развития в digital-сфере. Завершая дискуссию, модератор Анатолий Волосов, преподаватель Российского международного олимпийского университета и руководитель проекта "Футбол.Хоккей", отметил, что все сферы спортивного бизнеса взаимосвязаны между собой и необходим поиск совместного решения выхода из кризиса.

Своим мнением о влиянии пандемии на любительский спорт и необходимости его дальнейшего развития и поддержки поделилась Егорова Оксана Вячеславовна, генеральный директор Лиги женского хоккея: "Абсолютным приоритетом Лиги женского хоккея является возможность предоставления спортивной платформы для интенсивного развития любительского женского хоккея и популяризации здорового образа жизни. К сожалению, в столь непростые времена для нашей страны, любительские женские команды, лишенные этой платформы, остаются без надежды на дальнейшее развитие. Мы искренне надеемся, что оказавшись лауреатом столь престижной премии "Спорт и Россия" сможем обратить более пристальное внимание общества на проблемы финансирования любительского женского спорта".

После окончания деловой части программы, лауреаты и гости Премии собрались на Церемонии вручения независимой награды, которую вел известный российский комментатор, трехкратный обладатель ТЭФИ Виктор Гусев. Стоит отметить, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в проведение премии "Спорт и Россия". В первую очередь это перенесение даты мероприятия, сокращение участников и гостей, соблюдение необходимых мер предосторожности и многое другое. Но главное осталось неизменным – собрались представители компаний, которые, не смотря на все трудности, продолжают заниматься важным делом – поддержкой спорта. Лауреатами премии "Спорт и Россия -2020" стали такие компании как: БК "Леон", Гостиничный комплекс "Имеретинский", АГТ, NL International, Сеть фитнес-клубов X-Fit в России, Континентальная хоккейная лига, ПАО "Ростелеком", бренд G-Drive сети АЗС "Газпромнефть" с кейсом про вручение награды футболисту ФК "Зенит" Малкому, ALEX FITNESS, Детская школа плавания Океаника, БК Мелбет, БК Betcity, Школа плавания № 1, Performance food, БК "Лига Ставок", Курорт премиум класса в Крыму Mriya Resort & SPA, "Формула Теннис & Хоккей", Спортивный клуб #Эваучитплавать, школа йоги DO YOGA, Сквош-клуб City squash, Yota, Страховой Дом ВСК, а также фитнес блогер Дмитрий Путылин.

"Спорт занимает особое место в жизни нашей компании. Мы начали активно развивать это направление еще в 2017 году. И вот уже третий год подряд наша компания становится лауреатом премии "Спорт и Россия". На этот раз мы получаем награду в номинации "Лучший маркетинговый проект по поддержке регионального и федерального спорта в России" – за сотрудничество с ХК "Спартак" (Москва) и ХК "Салават Юлаев"", – отметил Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ.

Еще одной компанией, которой третий год удается удерживать лидирующие позиции в своей сфере, является БК "Леон". "Мы очень рады в третий раз подряд получить столь престижную премию за вклад в развитие спорта в России. Наша компания постоянно развивается и стремится к совершенствованию во всех направлениях. Приятно, что спорту в стране на самом высоком уровне уделяется много внимания, а наша задача – активно способствовать его популяризации", - комментирует победу команда БК "Леон".

Отбор победителей проходил в 10 категориях, таких как: Профессионалы спорта и здорового образа жизни, Спортивные товары и услуги, Корпоративные социально-спортивные проекты, Спонсорские спортивные проекты, Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни и др.. Особое внимание в этом году уделили категории "Спортивные товары и услуги". Эксперты отмечают, что современные рынки спортивных товаров и услуг характеризуются быстрым развитием и обострением конкуренции. Напряженную борьбу за потребителей, зрителей, покупателей и пользователей интернета одновременно ведут десятки и сотни тысяч производителей. Внутри огромной массы компаний спортивной индустрии и смежных отраслей происходит непрерывное движение: одни предприятия улучшают свои позиции, другие напротив. В такой ситуации, центральной задачей менеджмента каждой компании является ее успешная работа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, и сохранение на надлежащем уровне ее конкурентоспособности. Решить эту сложную задачу можно своевременно реагируя на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде компании, и внедряя инновации.

"Для нас важно, что продукция, которую разрабатывает компания NL International не только помогает вести здоровый образ жизни, но и делать здоровое питание и спорт настоящим трендом. Особенно ценно, что наш продукт признан экспертами премии "Спорт и Россия" и стоит в ряду инновационных. Для всей команды NL получение статуса лауреата премии "Спорт и Россия" – это еще одна мотивация для дальнейшего развития. Мы действительно гордимся тем, что делаем", – комментирует генеральный директор NL International Олеся Баль.

Активно обсуждается тема продвижения инновационных идей и в сфере фитнес-услуг. "Идеология фитнеса схожа во всех компаниях, работающих в этой сфере, – движение должно быть обязательной частью жизни современного человека. А вот инновации – то, что делает фитнес-продукт действительно уникальным и актуальным. Благодаря созданной и запатентованной нашими экспертами системе тренировочных методик Smart Fitness фитнес X-Fit гармонизирует тело через обучение качественному движению. И это здорово – знать, что такие функциональные инструменты работы с организмом существуют и демонстрируют отличные результаты", – отмечает Ольга Чинёнова, PR-директор PR-директор сети фитнес-клубов X-Fit в России.

Следующей тенденцией в сфере услуг в области спорта является создание продуктов спортивного питания. Такое питание полезно тем, что в нем содержатся элементы, которые нельзя восполнить полностью, тренируясь с полноценной нагрузкой. Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пика популярности он еще не достиг. "С каждым годом все больше людей выбирают здоровый образ жизни. Один из главнейших его факторов - правильное питание. Ежедневно, вот уже на протяжении пяти лет, сервис Performance Food доставляет десятки программ здорового питания своим клиентам - это и спортивное питание, и диетическое меню, а также индивидуальные программы. Благодаря работе высококвалифицированных диетологов и шеф-поваров мы можем с легкостью доказать, что правильное питание – это не только полезно, но еще и очень вкусно. Мы верим, что здоровый образ жизни, спорт и правильное питание станут еще популярнее в нашей стране, и искренне рады быть в числе победителей премии "Спорт и Россия", – комментирует Артур Зеленый, основатель бренда Performance Food.

Помимо инноваций и спортивного питания одним из самых интересных вызовов будущего является построение отношений с потребителями. Исследования говорят о том, что современный человек теряет способность концентрироваться. Важную роль в этом сыграло развитие социальных медиа – главного феномена XXI века. Они полностью изменили привычки пользователей, их интересы и каналы потребления контента. Теперь и правообладателям, и площадкам приходится бороться за внимание потребителя, который постоянно отвлечен. Эта ситуация с одной стороны создает неопределенность будущего, а с другой открывает большие возможности. Как найти своего потребителя и через какие каналы коммуникации вести с ним диалог компаниям, особенно если это касается детей ответил Владимир Серов, Глобальныйдиректор программы "Футбол для дружбы": "Футбол для дружбы" сегодня – самая крупная и многонациональная детская социальная программа в мире. Ее участники говорят на 80 языках и расположены во всех часовых поясах планеты. В новом сезоне современные технологии позволят участникам приобрести уникальный опыт командного взаимодействия, доступность и захватывающая игровая механика дадут возможность привлечь в программу гораздо большую аудиторию".

Еще одним важным проектом для детей, направленным на развитие юношеского спорта и созданный в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов, является Социальный проект Страхового Дома ВСК и Игоря Акинфеева "Пенальти". "Социальная ответственность – важное направление деятельности нашей компании. Следуя этой миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие талантливым детям, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке. Этот большой федеральный проект нашел народный отклик. Он уже сейчас помогает развитию юношеского спорта и здорового образа жизни. Мы рады поддержать юных спортсменов, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала", – прокомментировал Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Принять участие в премии "Спорт и Россия" может любая компания, деятельность которой направленна на развитие и поддержку спорта. В России существуют компании, занимающие лидерские позиции в спортивной бизнес индустрии. Так, в апреле пресс-служба Минспорта РФ огласила девять организаций в сфере физической культуры и спорта, которые вошли в перечень системообразующих предприятий российской экономики, их годовая выручка превышает 500 млн рублей. Однако, не смотря на это, каждый год появляются новые компании, сумевшие завоевать внимание аудитории в первый год и стать победителями премии.

"Мы рады стать лауреатом премии "Спорт и Россия 2020" в номинации "Открытие года". Высокая награда для нас является свидетельством признания заслуг нашей команды и доказательством верного вектора развития, – комментирует победу руководитель направлений Brand & PR БК Мелбет, Кожевников Роман. – Мы уверены, что это первый шаг к большим победам и возможности изменить мнение о беттинге в РФ".

В качестве почетных гостей на мероприятие приехали звезды российского футбола – Дмитрий Сенников и Александр Филимонов.