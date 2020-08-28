Театр Модерн приглашает на премьеру спектакля "Человек с глазами Моцарта"

Это пронзительная, искренняя и очень живая история о людях, в дом которых пришла война; рассказ об отчаянной любви и непобедимой вере, силе искусства, а также о вечном и решающем выборе человека между добром и злом.
"Я хочу донести до зрителей силу веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Это история о том, как важно не терять надежду и ждать своих любимых даже в самое тяжелое время, ведь “человек не умирает, когда его кто-то любит”", – подчеркивает режиссер-постановщик Юрий Грымов.
В спектакле заняты: Анна Каменкова (заслуженная артистка РСФСР), Надежда Меньшова, Александра Богданова, Марианна Канивец, Юрий Анпилогов и другие артисты.
Премьера: 17 сентября 2020 года
Режиссер-постановщик: Юрий Грымов
Автор пьесы: Марина Сулчани
Художник-постановщик: Кирилл Данилов
Художник по костюмам: Ирэна Белоусова
Музыкальное оформление: Юрий Грымов
Жанр: Драма
Продолжительность: 1 час 40 минут (без антракта)