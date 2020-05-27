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Пушкинский музей украсит свой фасад фотографией голого мужчины из Фейсбука

Пушкинский музей украсит свой фасад фотографией голого мужчины из Фейсбука

Фото: facebook.com/groups/izoizolyacia
30 марта, в день начала действия режима самоизоляции в России, пользователи социальных сетей запустили флешмоб "ИзоИзоляция", объединенный в одноименную группу в Facebook. В домашних условиях с помощью подручных средств участники воссоздавали сюжеты шедевров изобразительного искусства и публиковали фотографии под тегом #изоизоляция. ГМИИ им. А.С. Пушкина поддержал онлайн-инициативу челленджем #НаединесПушкинским, главным призом в котором стало размещение фотографии победителя на фасаде Главного здания Музея на Волхонке.
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С 12 по 16 мая все пользователи социальных сетей могли принять участие в челлендже #НаединесПушкинским, прислав фотографии своих интерпретаций картин и скульптур из собрания музея. Жюри, состоящее из редакции группы "Изоизоляция" и дирекции Пушкинского музея, отсмотрело все присланные работы и выбрало победителей.

Главный приз получает Andrey Bratov, создавший целую галерею образов Давида Микеланджело Буанарроти. Его серия фотографий будет размещена на колоннаде Главного здании музея.

Победителями в других номинациях стали:

Выбор музея:

1-е место – Juli Prik — Юлия и Владимир Приходько в современной интерпретации картины Жюля Бастьена-Лепажа "Деревенская любовь" ("Деревенская любовь", Жюль Бастьен-Лепаж, 1882г.);

2-е место – Sofia Zhukova, создавшая остроумный образ ибиса – священной птицы бога Тота (Статуэтка ибиса, IX–VI вв. до н.э.);

3-е место – Ксения Таирова и ее собака Юстилиан (Добби) в роли бога Анубиса (Статуэтка бога Анубиса, ХХ–XVI вв. до н.э.).

Выбор редакции паблика:

1-е место – Лаокоон в исполнении GalinaBleikh и ее мамы Ирины Залмановны;

2-е место – Наташа Ростова и Gagarin Yuri в композиции "Похищение Прозерпины" (Жирардон Ф. Скульптурная группа. Похищение Прозерпины. До 1715 г.);

3-е место – Хелен Юшкова в образе "Испанки с бубном" Анри Матисса (1909 г.).

Победители народного голосования:

56 000 лайков – Алена Молотилова с "Портретом актрисы Жанны Самари" Огюста Ренуара (1877 г.);

26 000 лайков – Илья Сирченко с работой "Мадонна с младенцем" Бернардино Луини (ок. 1510 г.)

22 000 лайков – Екатерина Кравц в образе "Софонисбы" с картины Луки Феррари (1640-е гг.).

Победителей ждут подарки от ГМИИ им. А.С. Пушкина: каталоги выставки "Тату" за 1-е места, каталоги выставки фотохудожника Мана Рэя за 2-е места и каталоги выставки фотохудожника Лолы Гаридо – за 3-и места.

Специальный "Приз хранительских симпатий" музей вручает Михаилу Ордовскому. Его эмоциональная интерпретация "Мыслителя" (1881/83 гг.) Огюста Родена произвела большое впечатление на хранителя скульптуры отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Наталью Кортунову и сотрудников отдела инклюзивных программ музея. Михаил получает приглашение на онлайн-экскурсию по шедеврам скульптуры с куратором коллекции Натальей Кортуновой.

Кроме того, до объявления челленджа #НаединесПушкинским участники флешмоба ИзоИзоляция публиковали фотографии, сделанные по мотивам произведений из коллекции Пушкинского музея. Эксперты оценили эти работы и отобрали 10, авторы которых получат планнеры, разработанные совместно ГМИИ им. А.С. Пушкина и Planner by Kuz к выставке "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Подарки получают: Анна Кейзер, Павел макаров, Оксана Борщ, Ярема Процiв, Сергей Дорогов, Александр Челпанов, Кристина Яловая, Катя Барбаш, Горикс Горикс и Влад Городетский.

Все участники челленджа получают приглашение на бесплатную онлайн-экскурсию по музею. Со всеми победителями и призерами свяжется редакция группы "Изоизоляция" и расскажет, как получить призы.

27 мая 2020, 21:59
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