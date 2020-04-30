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30 апреля
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Пресс-релизы

Mastersuit: как нестареющая классика завоевывает поклонников и становится технологичной

Фото: пресс-служба Мастерской классического костюма
Мастерская классического костюма Mastersuit анонсировала выход уникального для Fashion-индустрии приложения и раскрыла секрет успеха.
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24 года безупречной работы, более 15000 именитых клиентов, около 100 специалистов, познавших тонкости мастерства в лучших домах Италии и Британии – все это ателье мирового уровня Mastersuit, специализирующееся на пошиве мужских костюмов.

"Рано или поздно все приходят к классике..." – утверждает Алена Лейнер, основательница Мастерской.

Что же выделяет Mastersuit на фоне остальных ателье? По мнению Лейнер, большую роль здесь сыграло два фактора: мастерство портных и автоматизация работы сервиса.

Вскоре Mastersuit выпустит приложение, которое позволит клиентам самостоятельно выбирать модель, получать онлайн-консультации, планировать примерку, отслеживать готовность заказа. Mastersuit ценит безупречный вкус заказчиков, а также уважает их время и комфорт.

30 апреля 2020, 12:17
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