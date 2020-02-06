Театр "Кремлевский балет" покажет лучшие спектакли о любви

В самый короткий месяц года театр "Кремлевский балет" не оставит своих зрителей без ярких спектаклей. На Большой сцене покажут сказочного "Щелкунчика", балет по бессмертной любовной трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" и индийскую легенду о несчастной любви "Баядерка".

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