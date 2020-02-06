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Пресс-релизы

Театр "Кремлевский балет" покажет лучшие спектакли о любви

Фото: Пресс-служба
В самый короткий месяц года театр "Кремлевский балет" не оставит своих зрителей без ярких спектаклей. На Большой сцене покажут сказочного "Щелкунчика", балет по бессмертной любовной трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" и индийскую легенду о несчастной любви "Баядерка".
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На сегодняшний день "Щелкунчик", поставленный в 1993 году народным артистом России Андреем Петровым, выдержал свыше 300 представлений и продолжает одну из главных линий художественной политики театра "Кремлевский балет" – сохранение и бережное творческое переосмысление классического балетного наследия. Используя хореографический язык классического танца в сочетании с гротеском, Андрей Петров сумел воссоздать фантастический и грациозно-насмешливый мир немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. "Щелкунчик" театра "Кремлевский балет" – это не только сказочные сражения домашних мышей с куклами, ожившими под рождественской елкой, которые так нравятся детям… Это гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их. Спектакль можно будет посмотреть 9 февраля в Государственном Кремлевском Дворце.

Яркие декорации и костюмы, выразительные персонажи, захватывающий сюжет – ничто в спектакле "Баядерка" не оставит равнодушным. Сюжет балета основан на знаменитой легенде о несчастной любви, которая заставляет героев истории нарушать обеты и следовать велению сердца, идя на риск. Хореографом-постановщиком новой редакции на основе хореографической композиции М. Петипа выступил народный артист России  Андрис Лиепа. Труппа театра "Кремлевский балет" покажет спектакль "Баядерка" 11 февраля.

И, конечно же, одним из ожидаемых спектаклей февраля, станет редкий спектакль в репертуаре – "Ромео и Джульетта". Версия "Ромео и Джульетта" в театре "Кремлевский балет", осуществленная в 1999 году к 90-летию Симона Вирсаладзе (1908-1989) и посвященная его памяти – третья версия прочтения Юрием Григоровичем бессмертной трагедии Шекспира. Кремлевский вариант "Ромео и Джульетты" первоначально задумывался на основе парижской версии, но получился абсолютно новым и самостоятельным. С тех пор балет "Ромео и Джульетта" не сходит с репертуара театра, он неоднократно показывался на гастролях труппы.

Все спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев.

6 февраля 2020, 13:10

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