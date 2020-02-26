Дмитрий Ланской представит сольную программу “Не запрещай себе мечтать”

Акустическая инди-рок программа программа кропотливо готовилась почти год, и Дмитрию есть, чем удивить благодарных слушателей. Со сцены прозвучат как известные песни, так и новые композиции в оригинальных аранжировках с камерно-симфоническим составом.
Заглавная песня “Не запрещай себе мечтать”, название которой получила новая концертная программа, “родилась” почти случайно. Первый раз Дмитрий услышал это стихотворение от своих детей Софии и Платона, которые разучили его с мамой, и оно очень вдохновило Ланского. Пользователи Сети ошибочно приписали авторство этих воодушевляющих строк Марине Цветаевой. Но позже выяснилось, что их написала молодая и очень талантливая поэтесса Луиза Миндуллина, она же Эризн, с которой Дмитрий связался через соцсети. Прекрасные стихи Эризн дополнила музыка Дмитрия, и получалась удивительная по красоте песня.
Звезды российского шоу-бизнеса также примут участие в этом тропическом концерте – специальные гости: уникальная вокальная команда Jukebox trio и кумиры нулевых, группа “ПМ”, ранее известная как "Премьер-министр", солистом которой когда-то был Дмитрий, порадуют гостей вечера.
В зрительном зале будет присутствовать семья Ланского – жена Екатерина и дети София и Платон, а также друзья-актеры. Они, кстати, тоже приготовили Дмитрию неожиданные творческие подарки и сюрпризы, но что конкретно – пока секрет.
Шоу "Не запрещай себе мечтать" среди пальм и орхидей станет одним из самых ярких музыкальных событий весны 2020 года.
Приятный бонус: билеты на концерты дают право посещения всех выставок и экспозиций в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", включая крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".