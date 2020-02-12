Театральный проект БогinЯ: пульсирующие тела в танце эмоций

Пластический театр – новый, совершенно неподражаемый способ создания спектакля из истории жизни каждого актера, рассказанной через соединение его природной пластики и современной хореографии. Проект был создан Татьяной Вещиковой – режиссер, балетмейстер, танцевально-двигательный терапевт, психолог, Миссис Россия-2011.
"В нашем Пластическом театре невозможно остаться просто зрителем: события на сцене завораживают и затягивают гостей в круговорот страстей, заставляя прожить вместе с актёрами свою уникальную, отличную от других, историю и получить ценнейший опыт внутренней трансформации. Знайте – история всей вашей жизни может быть рассказана не вами. Тело может дать ответ на любой вопрос, на все волнения и печали, переживание и боль. Танец раскрывает личность и способен рассказать самые сокровенные истории ярче, чем возможно на словах. Моя мечта, ставшая целью, – собрать один огромный Пластический Театр" – рассказывает Татьяна Вещикова, приглашая увидеть постановку своими глазами.
Зрителей ждет живой творческий процесс, где каждый сможет именно услышать глазами, прочувствовать, погрузиться в мир, созданный на сцене. Актеры проекта – люди разных возрастов и профессий, никогда не выступавшие на профессиональной сцене, но трансформация, которую они прошли в рамках проекта, раскрыла их совершенно по-новому.
"Дыхание 2.0" – это духовная практика через искусство, где каждый актер расскажет свою собственную, непридуманную, прожитую историю, которая найдет отклик в сердце каждого зрителя.
Спектакль состоит из 12 коротких новелл, каждая из которых связана с одним из восьми женских характеров. Архетипы греческих богинь – Деметры, Геры, Афины, Гестии, Афродиты, Артемиды, Персефоны и Гекаты – взаимодействуют с разными архетипами мужчины через соединение природной пластики актеров и современной хореографии. Это эксперимент личностной трансформации через искусство танца по принципу "Увидеть сердцем, услышать глазами"!