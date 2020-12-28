Высококачественный китайский бренд coocaa представил в России свои телевизоры

Мы давно привыкли, что китайские технологические бренды периодически нас удивляют. Симбиоз из высокого качества и доступной цены завоевывает любовь потребителей по всему миру, включая Россию. И как только начинает казаться что цена определенного гаджета абсолютно справедливая и ниже быть уже не может, Китай предлагает еще более высокое качество по той же цене.



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