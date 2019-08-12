Светлана Лобода – суперзвезда фестиваля PaRUS-2019 в Дубае

Третий международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019 пройдет на знаменитой площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. Однако уже сейчас он привлекает к себе пристальное внимание: разговоры о том, какая будет программа и кто будет выступать, не утихают.



Масштабное событие каждый год собирает многотысячную публику и лучших артистов современности. Не станет исключением и 2019 год. Фестиваль традиционно состоится на берегу Персидского залива – в уникальном месте с грандиозным видом на самый роскошный отель в мире Burj Al Arab ("Парус").





Хедлайнер фестиваля 1 ноября – суперзвезда и абсолютный лидер всех хит-парадов – Светлана Лобода. Певица диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в мире шоу-бизнеса. Каждый сингл с альбома "H2LO", ставшего уже 20 раз платиновым, бьет рекорды продаж в iTunes, видеоклипы собирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подряд становится певицей №1 среди интернет-пользователей по версии Yandex.

1 ноября на открытой арене отеля Jumeirah Beach Лобода исполнит свои стопроцентные хиты и представит сольный концерт мирового уровня.





Секрет невероятного успеха певицы, обеспечивающий ей любовь миллионов зрителей по всему миру, – в полной отдаче процессу творчества на сцене. Прекрасный вокал, потрясающая хореография, сложнейшие трюки, роскошные спецэффекты.

Как говорит Светлана Лобода, причины ее бешеной популярности кроются в постоянной работе над собой, трудолюбии и скрупулезности – ведь даже свои убойные клипы певица монтирует сама.





В ее зажигательных и динамичных хитах о любви люди узнают себя и свои переживания, поэтому песням "Твои глаза", "Парень" или "К черту любовь" на концертах Лободы подпевает весь зал. В апреле певица снова порвала все хит-парады новым треком "Пуля-дура". Мощный вокал, трендовая латина и бесконечная энергия отзываются тройным "BANG!!!" в сердцах слушателей.

В своих шоу Светлана делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию, которая лежит в основе каждого номера. Кстати, в этом году Лобода продемонстрировала свое новое шоу "Superstar" – зрители назвали его лучшим за последние 10 лет.

Публика в Эмиратах очень любит Светлану Лободу и ждет ее выступления с прошлого года. Что ж, осталось ждать совсем немного: еще чуть-чуть – и поднимаем PaRUS.