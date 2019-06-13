Актриса Екатерина Директоренко с размахом отметила премьеру сериала "Толя-Робот"
Гости продегустировали изысканные блюда из авторского меню бренд-шефа сети Михаила Кощеева. Поздравить Екатерину пришли актрисы Анна Чурина, Наталия Лесниковская, Ева Авеева, экс-солистка группы "ВИА Гра" Меседа Багаудинова, телеведущая Ирина Сашина, многочисленные друзья и партнеры.
Гости вечера посмотрели одну из серий сериала "Толя-Робот", в котором Екатерина Директоренко сыграла хозяйку караоке Екатерину. После просмотра начался импровизированный концерт на сцене зала ресторана "Ларионов".
До глубокой ночи гости танцевали под зажигательные хиты в исполнении героини вечера Екатерины Директоренко и экс-солистки группы "ВИА Гра" Меседы Багаудиновой.
Сыновья Екатерины Директоренко, юные артисты Степан и Василий Емельяновы подготовили замечательный подарок для своей мамы: в честь Екатерины Директоренко они исполнили песню "Катюша".
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