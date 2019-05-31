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Долина и Варум выбрали полуфиналистов Emporio Music Fest

Фото: Валерия Бережнова
Самое большое жюри за всю пятилетнюю историю Emporio Music Fest выбирали финалистов в грузинском ресторане за большим грузинским столом. Поводов собраться и послушать оригинальную музыку участников фестиваля набралось достаточно. EMF поздравил Анжелику Варум с красивым юбилеем, который она отпраздновала накануне.
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Эксклюзивным подарком Анжелике в знак дружбы стало совместное исполнение продюсером группы "Сливки" Евгением Орловым и Кариной Кокс песни Леонида Агутина "Если ты когда-нибудь".

Ведущий вечера Макс Орлов от лица фестиваля, всех гостей и поклонников поздравил Ларису Долину, с получением престижной награды "Ордена дружбы" за "Вклад в развитие культуры и искусства России" из рук Владимира Путина.

Компанию мэтрам эстрады составили: главный редактор телеканала РУ-ТВ Михаил Богомолов, главный редактор телерадиоканала СТРАНА FM Александра Хайруллина и основатель проектов JAZZPARKING и JAZZPORT Анжелика Алферова.

Лариса Долина. Фото: Валерия Бережнова

Застольных длинных тостов не было, но были слова именитых членов жюри, которые хвалили конкурсантов и жюрили Байгали Серкебаева – основателя фестиваля за его "бриллиантовый отбор", после которого очень сложно выбирать лучшего из лучших.

После долгих речей и жарких споров о "формате" и "неформате", между артистами и профессионалами медиа,  в финал вышли 4 конкурсанта: гитарный инди-поп проект ANRAY, электро-поп с элементами винтажа певицы KÍKI, студентки эстрадно-джазового училища на Ордынке и участницы телепроекта "ПЕСНИ" на ТНТ – DEMIDOVA и ее подруга – STASYA, по совместительству "Голос Екатеринбурга 2018".

Особое внимание и симпатии жюри получили: Саша Носач, отмеченная Михаилом Богомоловым за телекрасоту и харизму. АОКА, приехавшая специально ради выступления на поезде из Калининграда, покорила Анжелику Варум музыкальным стилем и исполнением, благодаря близкому пониманию музыки. Участники группы Nowsense покорили публику драйвом, страстью матового вокала и соул мотивами.

Лариса Долина. Фото: Валерия Бережнова

DEMIDOVA  исполнила свою песню "Улетаешь", которую посвятила своему другу и однокурснику, актеру Егору Клинаеву, трагически погибшему в прошлом году.

В завершение этого праздника музыки хочется подвести итог. Пока весь интернет бурлит обсуждениями интервью Егора Крида Юрию Дудю, в котором он жалуется на то, что "в российском шоу-бизнесе нет души", те, кто побывал на концертах Emporio Music Fest единогласно признали – это фестиваль, у которого душа есть.

Фото: Валерия Бережнова

А кто захочет увидеть и услышать эту самую музыкальную душу, могут прийти 13 июня в ресторан "Тбилиси", где состоится горячий и непредсказуемый финал EMF-5.

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