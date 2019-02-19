"Мария де Буэнос-Айрес" расскажет историю танго Астора Пьяццоллы

Премьера уникальной оперы в стиле танго "Мария де Буэнос-Айрес", созданной по мотивам одноименной оперы-танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, состоится в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой 8 и 22 марта 2019 года. По словам организаторов, зрителям предстоит увидеть театральную постановку в жанре "оперита", сочетающую в себе музыкальные и танцевальные номера.

"Мария де Буэнос-Айрес" – опера в стиле танго", – говорится в описании спектакля. – Это два часа бушующей аргентинской страсти, живой оркестр, вокал и, конечно, искрометное танго прямо на сцене в исполнении актеров театра. Зрители, не покидая своих кресел, окажутся прямо в центре Буэнос-Айреса, на городской площади, среди столиков уличного кафе и балконов домов.

Создатели оперы "Мария де Буэнос-Айрес" рассказали в ней историю народного танго – танца, родившегося в Аргентине и символически воплощенного в простой латиноамериканской девушке по имени Мария. В судьбе Марии, как в зеркале, отразилась история музыкального стиля танго, родившегося на исходе XIX столетия в самых бедных эмигрантских кварталах Буэнос-Айреса, как "гремучая смесь" европейских танцев и аргентинской милонги. Красота героини не оставляла равнодушными жителей города, вызывая у них гнев и желание мести. В этой схватке танец, как и Мария, переживает символическую смерть и возрождение, под которым подразумевается появление "нового танго" – танго-нуэво, созданного Астором Пьяццоллой. Именно это танго стало национальным символом страны и обрело бессмертие.

Автором идеи и режиссером-постановщиком оперы выступил Андрей Цветков-Толбин. Адаптацию испанского либретто Орасио Ферреры и создание русского текста взял на себя Антон Аносов. По словам режиссера, в первом действии зрители увидят земную жизнь Марии, а во втором начнется ее духовная жизнь.

"Мария де Буэнос-Айрес", - это сокровенный спектакль, – говорит Андрей Цветков-Толбин. – Несмотря на то, что в его основу легла опера-танго, это очень серьезный спектакль. Танго, несомненно, будет в каждом номере, но сама тема, выбранная Орасио Феррерой, Астором Пьяццоллой, Антоном Аносовым и мною, очень серьезная. В ней попытка ответить на вопрос, как блудница могла стать святой. Это настоящий созидательный спектакль. Как и все мои спектакли, он про любовь – высокую, одухотворенную, настоящую любовь, которая является единственным смыслом жизни для всех людей".

Андрей Цветков-Толбин рассказал, что опера "Мария де Буэнос-Айрес" стала вызовом не только для него, но и для Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой.

"Уже сложился определенный стереотип насчет артистов, которые работают в Центре, – говорит режиссер. – Все привыкли к русским народным танцам и сказкам в их исполнении. А наша работа призвана показать всю широкую палитру возможностей этого коллектива, поскольку в ней заняты все артисты театра, оркестр, балет, ансамбль певцов, приглашены ведущие звезды мюзиклов".

По словам режиссера, "Мария де Буэнос-Айрес" ставится в экстремально быстрые сроки. "К репетициям мы приступили буквально в конце января, а в начале марта мы должны показать историю любви, которая побеждает смерть, – говорит он. – Насколько у нас это получится, судить не нам, но мы очень стараемся. Ведь каждый спектакль питается человеческой энергией, и сейчас "Мария де Буэнос-Айрес" впитывает в себя разные события, которые происходят как у нас в стране, так и в жизни актеров постановки. Идет энергетическая жатва, необходимая нашему спектаклю для того, чтобы получиться и чтобы зритель мог испытать катарсис. Самое неожиданное, что может случиться в реальной жизни – случается. Все это дает нам уверенность в том, что спектакль получится", – говорит он.

Главные роли в "Мария де Буэнос-Айрес" исполняют Мария Плужникова, Олеся Яппарова, Лика Рулла, Олег Гончаров, Василий Пасечник, Алексей Байков, Сергей Канаев и Андрей Цветков-Тоблин. Над созданием музыкальных номеров работает хореограф Николай Ерохин, а автором оркестровой аранжировки и дирижером-постановщиком спектакля выступил заслуженный артист России Валерий Петров. Музыкальное сопровождение премьеры возьмет на себя оркестр "Мастера России".