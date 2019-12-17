Награда для лучших: как чествовали в Кремле лауреатов премии "Марка № 1 в России"

Ежедневно мы задаемся вопросами: какой смартфон подарить на праздник другу, какое СМИ почитать в пути на работу, где и чем пообедать, как выбрать кухонный гарнитур, чем покрыть стены во время ремонта и на чем спать после его окончания? Читая отзывы и выбирая на собственном опыте, потребители товаров и услуг отдают предпочтение тем, чья продукция оказалась по вкусу и по карману.



14 декабря, в преддверии главного зимнего праздника, в Государственном Кремлевском дворце состоялась 21-я церемония награждения победителей Национальной премии "Марка № 1 в России 2019".

Москвичи и гости столицы пришли не только посмотреть концерт звезд эстрады, а еще и узнать, какие компании предлагают действительно лучшие товары и услуги. Ведь тем, кто в этот вечер вышел на красную дорожку, уже доверяют миллионы людей по всей России.

Церемония награждения лауреатов премии "Марка № 1 в России 2019" открыла череду новогодних концертов. Атмосфера праздника начиналась в фойе Государственного Кремлевского дворца: гостей приветствовали напитками и угощениями у стендов компаний-победителей, а настроение поднимали фотосессии в специально украшенных фотозонах.

Эмоциями и секретами своего успеха поделились лауреаты Премии.

Вкус победы

В номинации "Обед быстрого приготовления" победу одержала продукция торгового дома "Кухня без границ".

– Получить такую награду – это, в первую очередь, признание того, что наши покупатели оценили непрерывный труд по улучшению продуктов, продвижению на рынок. Залогом успеха стал рост продаж чашек бизнес-меню "готовые обеды" на 50% по отношению к прошлому году. Именно увеличение объема продаж и признание потребителей говорит о том, что в будущем году рост стремительно продолжится, – поделился с коллегами и журналистами директор по маркетингу Денис Чекин. – Большое спасибо организаторам премии, нам очень приятно уже не первый сезон участвовать в этом событии. Мы побеждали уже несколько раз и всегда рады теплой атмосфере, которая царит на мероприятии, – заключил Денис Чекин.

Еще одна гастрономическая награда нашла своего победителя – в номинации мясная гастрономия лауреатом признан бренд "Вязанка".

– Для нашей компании очень приятно и волнительно в очередной раз стать лауреатом премии "Марка №1 в России". Уже два наших бренда получили эту престижную награду: "Горячая штучка" в прошлом году, и "Вязанка" – в 2017 и 2019. Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за "Вязанку", всех, кто выбирает на полках магазинов именно этот продукт. Быть лидером – большая честь и большая ответственность. Я благодарю всех сотрудников компании с заслуженной наградой, безусловно, это результат сплоченной командной работы настоящих профессионалов своего дела, – комментирует Денис Мартасов, Директор департамента маркетинга ABI PRODUCT. – "Марка №1 в России" – одна из самых престижных и желанных наград для любого производителя, ведь ее результаты отражают мнение покупателей. А их доверие, поддержка и признание – самая высокая награда. Для них мы и работаем.

Стремление российских семей к натуральным продуктам приводит на наши столы национальный напиток – квас. В этой номинации лауреатом стала компания-производитель кваса "Вятский".

– Я считаю, что премия "Марка № 1 в России" – это высшее достижение для тех, кто производит народные товары. Это и большая заслуга, и большая ответственность. Для нас, квасоваров, лето было неудачным, холодным, – но продажи нашего кваса все равно выросли, что свидетельствует о доверии потребителей. Планы на будущее у компании "Вятич" амбициозны: занять лидирующее положение на рынке России, и масштабно выйти на иностранные рынки. Слагаемыми успеха нашей компании я считаю профессионализм сотрудников, качество продукта, выпуск новых сортов, и видение лидерских позиций, – рассказал генеральный директор компании "Вятич" Илья Курагин.

Технологии и доступность – в тренде

Не обошлось без внедрения новейших технологий и в медицинской сфере. Компания "Рош Диабетес Кеа Рус" давно взяла курс на развитие персонализированной медицины, повышая качество жизни людей с диабетом. Глюкометры, тест-полоски, устройства для прокалывания, инсулиновые помпы и инфузионные наборы – далеко не весь список продукции Акку-Чек, которая помогает пациентам с сахарным диабетом контролировать свое заболевание.

– Мы гордимся тем, что наши пользователи уже третий раз подряд оказали нам доверие. На мой взгляд, наш успех обусловлен ориентацией на запросы пациентов. Мы работаем для людей с сахарным диабетом, и вся наша забота, в первую очередь, направлена на них. Организаторам хочется сказать спасибо за то, что премия "Марка №1 в России" остается интересной людям, помогает им выбирать качественные товары, – заметил Владимир Карпухин, Генеральный директор "Рош Диабетес Кеа Рус".

Он назвал основным достижением компании в 2019 году сохранение лидерских позиций в сегменте тест-полосок. Владимир Карпухин полагает, что развитие производственного процесса в России закрепит успех и в 2020 году.

Перманентно развиваются бизнес-сервисы для любителей онлайн-шопинга и посылок из дальних уголков страны и мира.

– Уходящий год стал особенным для нашей компании: Почта России завершила масштабный процесс реорганизации и стала акционерным обществом. Это, действительно, многое меняет для самой компании. Произошедшие изменения по достоинству оценили наши граждане, а награда "Марка № 1 в России" подтверждает тот факт, что выбранный вектор развития и работа каждого отдельного сотрудника – верны. В новом году мы планируем запустить социальные сервисы, которые принесут еще больше пользы, – отметил директор по коммерческим операциям блока почтового бизнеса и социальных услуг Почты России Аркадий Кремнёв. Он также напомнил о появлении таких сервисов, как "Геопочта" и "Легкий возврат", которые вывели качество услуг на новый уровень. Увеличилось количество международных и внутренних отправлений, а также доля цифровых операций и услуг для бизнеса.

Успех сегодня – залог развития

В третий раз награду за развитие сети спортивных клубов получил Сергей Савинов. С.С.С.Р. – Сеть Спортивных Сооружений России – за шесть лет разрослась до 30 клубов. В 2019 году на базе фитнес-залов открылась внутренняя школа самообразования для управленцев и специалистов, которые работают напрямую с клиентами.

– В этом году я могу охарактеризовать свои эмоции так: как у школьника при сдаче ЕГЭ на отлично. Нам открываются новые пути и горизонты. Создание собственной школы дает дополнительные знания по нашему профилю. Чтобы компания, пропагандирующая здоровый образ жизни, была успешной, у ее сотрудников должен быть характер и умение создать атмосферу спортивного праздника, – подвел черту генеральный директор сети фитнес-клубов С.С.С.Р. Сергей Савинов.

Для него "Марка №1 в России" стала символом завершения рабочего года.

– Это как сдать ежегодный отчет, после которого начинается новое испытание. Хочется пожелать организаторам быть всегда на позитиве, заниматься фитнесом, – улыбнулся Сергей Савинов.

Представители марки "Аскона" рассказали о том, как важно уделять внимание правильному сну.

Они поистине научились предугадывать желания клиентов: с точки зрения подбора спального места для мужчины и женщины есть большая разница. Во-первых, мужчина зачастую тяжелее женщины, и ему требуется иной тип и материал наполнения матраса.

– Мы создали уникальный двусоставный продукт, рассчитанный на людей с большой разницей в весе, чтобы они не ссорились из-за бытовых мелочей и комфортно высыпались, – удивила слушателей директор по стратегическому маркетингу Елена Корчагова.

Мнение коллеги поддержал Владимир Корчагов, вице-президент по розничному бизнесу бренда "Askona". Он акцентировал внимание на достигнутых успехах. Благодаря им

здоровый сон дает покупателям заряд энергии, чтобы любить и заниматься всем, что нам нравится: хобби, работой, домашними делами.

– Успех зависит не только от новейших технологий и материалов. Самое главное – отношение к клиенту и развитие сервисов обслуживания. Если проголосовали за нас, значит, компания на верном пути. Бизнес-показателем стал рост продаж более, чем на 30% по сравнению с прошлым годом. К клиентам у нас особый подход: уже второй год подряд мы замеряем индекс NPS, отражающий удовлетворенность покупателей и лояльность к бренду. В 2019 году он составил более 75%, и на этом мы не собираемся останавливаться, – резюмировал Владимир Корчагов. – Хотя мы в 5-ый раз на этой сцене, волнуемся, как в первый! Немного о личном: премия "Марка №1 в России" – это большая честь и ответственность, потому что миллионы россиян выбрали наши матрасы. От лица компании, профессионально занимающейся качеством сна, хотим пожелать организаторам премии и зрителям высыпаться!

Завершилась Премия выступлением квартета "Per4men". Они стали лауреатами в новой номинации "Народный артист № 1".

Приятные подарки с добавкой к новогоднему настроению получили многие участники мероприятия. Презенты от брендов-финалистов были вручены в Гербовом фойе Государственного Кремлевского дворца.