Комплекс развлечений "Мореон" встречает гостей после обновления

Крупнейший в России комплекс водных развлечений встречает гостей после масштабного обновления. Посетителей аквапарка "Мореон" ждет настоящий "круизный лайнер", где есть все для незабываемого отдыха.

Нижние этажи комплекса посвящены подводному миру, а верхние стилизованы под палубы корабля! Внутренний обновленный дизайн – это далеко не все, чем порадует своих гостей "Мореон". Модернизация затронула все зоны отдыха, и теперь к услугам гостей доступны:

11 водных горок для детей и взрослых;

4 детские зоны для малышей от полугода и детей постарше;

более 30 бань и саун;

новые джакузи;

обновленные барные и банкетные пространства;

настоящий подводный мир;

круизный лайнер.

Основной упор в рамках обновления акватории был сделан на увеличение количества аттракционов и развлечений. В аквапарке появились четыре новые водные горки, которые могут посещать как маленькие гости "Мореона", так и взрослые. Они полностью безопасны благодаря применению современных европейских технологий. Также, малыши смогут весело провести время в специальных новых детских игровых комплексах "Сафари-парк" и "Подводный городок" с водными пушками, фонтанами, лабиринтом и мягкими фигурками животных.

В ходе модернизации было использовано надежное оборудование и высококачественные отделочные материалы. Во всех водных зонах установлены самые современные очистители, а полное обновление воды производится на регулярной основе и в соответствии со всеми требованиями и нормами. Каждые четыре часа осуществляется забор воды и пробы проходят проверку в специально созданной лаборатории "Мореона".

В гостях у "Мореона" уже успела побывать звездная семья Антона и Виктории Макарских, которые также оценили все возможности комплекса: "Поход в "Мореон" стал для нас настоящим праздником! В этом комплексе есть все для идеального отдыха с семьей: дети веселятся и получают удовольствие на горках в аквапарке, а взрослые могут устроить для себя настоящее расслабление в банном и спа-комплексах. Кстати, термальный комплекс действительно заслуживает отдельного внимания, ведь в пределах Москвы точно нет аналогов!", – отмечают Антон и Виктория Макарские.

На территории комплекса гармонично объединены: аквапарк с бассейнами и водными горками, банно-термальный комплекс, спа-центр, взрослый и детский фитнес центры, фудкорты, специальные развлекательные зоны, бары и рестораны, караоке и даже боулинг-клуб. "Мореон" стал еще лучше, комфортнее и интереснее для своих гостей совершенно разного возраста.

Роскошный круизный лайнер ждет своих гостей! Оказаться на теплом побережье, покататься на волнах, окунуться в море удовольствий и пересечь океан, отдохнуть в банных комплексах – словом, прекрасно провести время всей семьей – возможно, не покидая столицы. Новый "Мореон" готов к приключениям – все на борт!