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Дайджест главных событий Russian Internet Week 2019

Фото: пресс-служба
12 и 13 декабря 2019 года в Центре Международной Торговли прошла XII Неделя Российского Интернета. RIW – крупнейшая площадка для диалога государства, бизнеса и общества – традиционно собрала как экспертов отрасли, так и начинающих специалистов Рунета, представителей государственных организаций и крупных компаний – российских и зарубежных. 
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ОТКРЫТИЕ RIW 2019

RIW начался с торжественной церемонии открытия, в рамках которой прошла дискуссия об искусственном интеллекте, больших данных, современных онлайн-сервисах и технологиях, проблемах "информационного общества" и др. Леонид Левин(Государственная Дума РФ) высказался о роли GR в развитии digital-отрасли:

"Очень важно, чтобы государство выступало не как контролёр того, что происходит в сфере цифрового развития, а как инициатор этих изменений".

Также во время открытия компании МТС и Huawei продемонстрировали первый в мире двусторонний голографический междугородний телемост с использованием технологии 5G, в котором приняли участие Алексей Меркутов (ПАО "МТС"), Оксана Тарасенко(Министерство экономического развития РФ) и блогер Wylsacom, который в момент звонка находился в Кронштадте.

КОДЕКС ЭТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ

На RIW состоялось торжественное подписание Кодекса этики использования данных. Совместная работа лидеров отрасли, государства и гражданского общества позволила выработать понятные и прозрачные принципы работы с данными. Положения нового отраслевого акта саморегулирования распространятся на оборот всех типов данных для присоединившихся компаний и организаций. Представители крупных компаний (Яндекс, МегаФон, Тинькофф Банк, Сбербанк, Газпромбанк и других) выразили согласие с предложенными нормами, приложив свои бейджи со штрихкодами к специальному считывателю.

КОНФЕРЕНЦИЯ MAC

В ходе первого дня в зале МАС hall разобрали проблемы управления компанией, агентского PR, разработки крупных проектов, создания мобильных приложений, бизнес-аналитики, HR и дизайна интерфейсов. Говорили даже о мотивации в эпоху digital. Так, Юрий Долженко (Google) рассказал о секретах поиска и удержания талантов в компании:

"Нужно искать сотрудников, которые умнее вас, способны сделать вклад в развитие продукта, привыкли доводить дела до конца, воодушевлены и любят работать в команде, относятся к работе как к собственному бизнесу".

Второй день блок-конференции MAC hall был посвящен разработке проектов, формированию эффективной команды, дизайну мобильных приложений, ассортиментной аналитике, количественным и качественным исследованиям для совершенствования продукта. Олег Рудаков (AGIMA) выступил с докладом об исследованиях для успеха продуктовой команды:

"Опросы по базе клиентов помогают выявить проблемы продукта, опросы на сайте или в мобильном приложении демонстрируют недостатки интерфейсов, опросы в онлайн-панели служат источником новых идей".

Тенденциям в дизайне интерфейсов посвятил свое выступление Андрей Малеваник(Contented):

"Сейчас в дизайне возник тренд возврата от жёсткого функционализма к эмоциям и эстетике – дополнительным составляющим, которые могут зацепить пользователя".

TECH SHOW DAY

На протяжении всего первого дня в Green hall обсуждали высокие технологии: цифровой урбанизм и то, как операторы цифровой среды уже сегодня меняют формат восприятия информации в сельской местности, а также развитие искусственного интеллекта и использование Big Data во всех сферах нашей жизни.

Не обошлось без разговоров про "Матрицу" и виртуальную реальность. На дискуссионной панели эксперты ведущих IT-компаний поделились со слушателями более чем реальными кейсами использования этих технологий в образовании, рекламе и развлечениях.

РАЭК и Korean Broadcasting System (KBS) подписали меморандум о сотрудничестве

13 декабря, во второй день Russian Internet Week (RIW 2019), прошло торжественное подписание меморандума между Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Korean Broadcasting System (KBS).

Подписантами меморандума выступили:

– Сергей Плуготаренко, директор РАЭК

– Song Gi Yun, исполнительный директор KBS

В рамках сотрудничества РАЭК и KBS договорились о взаимном информировании друг друга о проходящих мероприятиях и приглашении на них, а также о равнозначном обмене опытом и методологиями.

ИТ-завтрак "GR 2020"

13 декабря в рамках Russian Internet Week 2019 состоялся ИТ-завтрак "GR 2020", где представители ключевых компаний Рунета обсудили ключевые проблемы интернет-отрасли, вопросы, которые остро стоят между интернет-бизнесом и государством.

"RIW 2019 – это одна из центральных площадок для выстраивания межотраслевого диалога, диалога "государство-бизнес" и важнейшее профессиональное GR-мероприятие IT-отрасли. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы всем вместе обозначить основные вопросы отрасли, зафиксировать их и презентовать ключевым представителям органов государственной власти. Уверен, нам удастся сформировать меморандум, наполненный живыми и действительно важными вопросами и проблемами интернет-бизнеса. По итогам IT-завтрака (и RIW в целом) будет сформирован набор тем, вопросов, предложений и пожеланий (отраслевых). Которые мы упакуем в Меморандум "Итоги RIW 2019: отрасль – государству" и доведем до внимания профильных представителей органов государственной власти", – отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Отметим, ИТ-завтрак, посвященный GR прошел на RIW впервые. В мероприятии приняли участие более 30 представителей крупнейших российских ИТ-компаний, заинтересованных в выстраивании эффективного GR-диалога.

RDC.center подводит итоги RIW 2019

Более 70 тестов состоялось в рамках сертификации digital специалистов на Russian Internet Week (RIW 2019).

Наиболее востребованным оказался тест Digital Project manager – 28,2% специалистов отдали предпочтение именно этому тесту.

Второе место разделили такие тесты, как: Digital Marketing manager, Digital Account manager и SEO Expert – каждый прошло 17,8% респондентов.

Оценивая результаты тестов, в среднем специалисты справились с сертификацией на оценку “В” , что является хорошим результатом общего уровня компетенции специалистов ввиду отсутствия времени на подготовку к тестированию.

“Ключевой особенностью сертификации RDC является независимость оценки компетенций кандидата. Постоянное совершенствование базы вопросов позволяют точно оценивать компетенции специалистов в соответствии с существующими на рынке тенденциями”, – Сергей Спивак, Руководитель Кластера РАЭК “Образование и кадры”

ИКОМ России и Ассоциация электронных коммуникаций подписали соглашение о сотрудничестве

12 декабря в рамка RIW Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) и Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан Сергеем Плуготаренко, директором Ассоциации электронных коммуникаций, и Владимиром Определеновым, председателем Совета по цифровому развитию музеев при ИКОМ России.

В рамках сотрудничества ИКОМ России и РАЭК планируют проводить разноплановые исследования, ориентированные на развитие цифровой сферы в области музейного дела. Одним из первых направлений исследования станет изучение глубины внедрения современных цифровых технологий в музейную деятельность, в том числе будет произведена оценка уровня цифровых компетенций музейных сотрудников в России. Проведение такого рода исследований позволит выявить готовность музеев к внедрению таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность, облачные системы, искусственный интеллект и другие, а также разработать рекомендации для укрепления знаний и навыков музейных работников в области цифрового развития.

Лучшие dot-журналисты 2019 года: итоги конкурса

12 декабря на RIW 2019 были подведены итоги Ежегодного конкурса для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета, "DOT-журналистика 2019".

Организаторы конкурса: Координационный центр доменов .RU/.РФ и РАЭК при поддержке Фонда "Разумный интернет". Официальный регистратор: REG.RU.

Лучшие журналистские работы были выявлены в 8 основных номинациях и четырех специальных – "Юнкоры", "Управление интернетом", "25 лет .RU", специальный приз REG.RU.

Среди победителей профессиональных номинаций: Андрей Сапегин (ВЕСТИ.RU), Игорь Королев (CNews), Юлия Кривошапко ("Российская газета"), Евгения Баленко (РБК), Дмитрий Шестоперов ("Коммерсант"), Анастасия Лиходедова ("МИР 24"), Геннадий Можейко ("Комсомольская правда") и др.

Среди лидеров специальной номинации "Юнкоры": корреспонденты школьных пресс-центров, молодежных приложений местных изданий, а также начинающие блогеры из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Магадана, Костромы, Удмуртской Республики, Челябинской, Самарской, Ростовской области и др.

По итогам года шеринг в России вырастет на 50%

По данным РАЭК и ТИАР-Центра, объем транзакций онлайн-сервисов совместного потребления (шеринг-сервисов), работающих в России, по итогам 2019 г. составит около 769,5 млрд руб. и покажет рост в 50% по сравнению с результатами прошлого года.

Лидером шеринга в России является сегмент С2С продаж (порядка 566 млрд руб.). За ним следуют онлайн-биржи труда, или сервисы Р2Р услуг (140 млрд руб.), каршеринг (20,5 млрд руб.), капулинг (17,8 млрд руб.) и краткосрочная аренда жилья (15,6 млрд руб.). Пятерка отраслей-лидеров не изменилась по сравнению с 2018 г., при этом каршеринг поменялся местами с карпулингом (сервисы по поиску попутчиков), обогнав последнего по объему транзакций. Вместе с тем динамика роста шеринг-рынка в нашей стране взяла новую вершину: 50% вместо прошлогодних 30%.

Среди основных трендов экономики совместного потребления в России в 2019 г. РАЭК и ТИАР-Центр выделяют взросление аудитории – развитие пользовательских сообществ в возрастной группе 40+, а также расширение географии – рост пользования шеринг-сервисами в регионах, в том числе за пределами региональных столиц.

"Важным трендом, развитие которого мы видим уже не первый год, является укрепление пользовательского доверия к платформам, – говорит Антон Губницын, руководитель кластера РАЭК / Sharing Economy, гендиректор ТИАР-Центра. – Среди инструментов для укрепления доверия: верификация пользователей с помощью документов и страхование гражданской ответственности исполнителей услуг. Мы также видим большой интерес к шерингу со стороны крупных игроков, типа Сбербанка, IKEA, Яндекс, которые интегрируют шеринг-сервисы в свои экосистемы".

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИИ “ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ”

В конце второго дня Недели Российского интернета прошла торжественная церемония вручения премии "Цифровые вершины 2019". Молодые IT-компании, стартапы и проекты боролись в восьми различных номинациях за право получить заветную статуэтку. В экспертном жюри – представители бизнеса, государственные служащие, потенциальные инвесторы и представители государственных фондов поддержки предпринимательства. По итогам премии победители получат реальный шанс воплотить свой проект в жизнь.

ВЫСТАВКА RIW 2019

Заглавной темой выставки RIW 2019 стали b2b-решения, помогающие бизнесу в решении самых разнообразных задач. Во многом это обусловлено потребностями компаний в поиске партнеров и поставщиков прямо на площадке мероприятия в режиме реального времени.

Участниками выставки RIW в 2019 году стали ведущие российские и зарубежные компании, среди которых и отраслевые государственные организации. Среди экспонентов: REG.RU, RDC.center, Координационный центр доменов .RU/.РФ, Банк “Открытие”, Habr, Creon и др).

Paperless by RUVENTS в очередной раз помогли с нетворкингом экспонентам и посетителям выставки. Каждому участнику форума был выдан персональный RFID-бэйдж, позволяющий оставлять свои данные одним касанием вместо передачи традиционной визитки. Кроме того, бейдж позволил посетителям принять участие в интерактивах и конкурсах, организованных компаниями-экспонентами.

ПРЕМИЯ РУНЕТА И МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ РУНЕТА

12 декабря в рамках RIW 2019 в Доме Пашкова на Воздвиженке прошло вручение XVI Национальной премии "Премия Рунета". Победителями стали компании, внесшие серьезный и существенный вклад в развитие российского интернета. В рамках премии также состоялось награждение победителей в номинации "Молодые лидеры Рунета". Лауреаты – 25 молодых людей, меняющих digital-индустрию.

Рунет подвел итоги года: объем экономики Рунета составил 4,7 трлн рублей

Сразу после RIW 2019, 16 декабря 2019 года в Москве прошла конференция “Рунет 2019: итоги года”, организатором которой выступила Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).

Форматом мероприятия в этом году был выбран жанр “аналитического ток-шоу”, которое было разбито на 3 части: собственная аналитика РАЭК (итоги 2019), аналитика от партнеров (итоги 2019), визионерство “Рунет 2020” (технологии, экономика, регулирование, общество, бренды).

Аудитория Рунета составляет 96,9 млн человек, проникновение интернета – 78,1%. Мобильная аудитория традиционно демонстрирует рост, в этом году она составила 85,2 млн человек. Можно ожидать, что в ближайшее время мобильная аудитория сравняется по объему в аудиторией Рунета.

Объем экономики Рунета составил 4,7 трлн рублей, рост 20% относительно 2018 года.

Объем хабов экономики Рунета: Реклама и маркетинг – 330 млрд рублей, Инфраструктура – 130 млрд рублей, Электронная коммерция – 2850 млрд рублей, Платежные услуги – 1350 млрд рублей, Цифровой контент – 115 млрд рублей.

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