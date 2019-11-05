Новые Always Sensitive с технологией Smart foam: инновация, вдохновленная Азией

Always представляет новые прокладки Sensitive с революционной технологией Smart Foam, которые синхронизируются с каждым движением тела, обладают исключительно мягким верхним слоем и содержат кислородно-минеральный комплекс для ухода за кожей. Новинка создана в духе азиатской философии: культ качества, внимание к деталям и инновации.

Современные девушки выбирают косметику с экзотическими ингредиентами и невероятные бьюти-гаджеты – а теперь к ним обязательно добавятся еще и новые прокладки Always! Азиатская культура ухода за собой ― тренд последних лет во всем мире. Причины ясны: в Азии ставят во главу угла качество, скрупулезно продумывают детали и используют передовые технологии.

Качество превыше всего ― это главный принцип азиатских производителей. Чтобы выдерживать конкуренцию на рынке, где почти ежедневно появляются заманчивые новинки, приходится постоянно повышать планку и совершенствовать продукты. Именно по таким стандартам создавались новые прокладки Always ― максимально надежные и комфортные.

Внимание к каждой детали ― еще один девиз азиатских экспертов, которые тщательно анализируют потребности покупателей, чтобы удовлетворять и превосходить даже малейшие их желания. Женщины сегодня ведут активную жизнь и ценят удобство, а новые прокладки Always синхронизируются с движениями тела, оставаясь неощутимыми и незаметными.

Новейшие технологии ― основа азиатских и других модных бьюти-продуктов. Инновационные разработки, научные исследования и лабораторные испытания сопровождали и процесс создания новых Always. Благодаря уникальной технологии Smart Foam прокладка теперь не состоит из отдельных элементов и наполнителя, а представляет собой единый впитывающий слой из нежной мягкой пены, моментально поглощающей жидкость.

Уход за кожей ― сфера, где тренды часто приходят из Азии и распространяются по всему миру. При создании новых Always этому аспекту также было уделено особое внимание: дышащий верхний слой обеспечивает комфорт, а специальный ухаживающий лосьон с кислородно-минеральным комплексом бережно заботится о коже и сохраняет ее свежей в течение дня.