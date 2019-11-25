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В “Останкино” наградили победителей фестиваля “Телемания”

Фото: Пресс-служба
21 ноября 2019 в концертном зале "Останкино" состоялась церемония награждения Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания", учрежденного Институтом кино и телевидения (ГИТР). Мероприятие проводится при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2019 году фестиваль получил грант от Федерального агентства по делам молодежи.
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В 2019 на конкурс пришло более 600 заявок из России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Грузии и др. стран. В шорт-лист отобрана 71 работа для 14 номинаций. В рамках фестиваля прошли бесплатные кинотеатральные и онлайн-показы, а также мастер-классы от профессионалов медиаиндустрии.

Как отметил Юрий Литовчин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР): "фестиваль уникален не только талантливыми участниками, но и тем, что в нем есть номинации для школьников, студентов, индивидуальных творцов и профессионалов".

Работы номинантов по достоинству оценили члены жюри фестиваля: телеведущий Дмитрий Дибров, телеведущая, глава Роскино и киноэксперт Первого канала Екатерина Мцитуридзе, заместитель генерального директора ТНТ Владимир Воронов, режиссер Владимир Котт, продюсер Оксана Барковская, руководитель контентного направления Start.ru Михаил Клочков, редактор Digital Reporter, отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева, фестивальный отборщик Александра Жукова, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR) Дмитрий Заслуев и другие. 

Фото: Пресс-служба

21 ноября 2019 в день закрытия фестиваля в концертном зале "Останкино" во Всемирный день телевидения в адрес участников "Телемании" прозвучали напутственные слова от известных деятелей кино и медиаиндустрии. Президент жюри Дмитрий Дибров отметил, что символично проведение фестиваля телевизионных программ и фильмов в историческом зале у подножия Останкинской телебашни. Владимир Воронов, заместитель генерального директора ТНТ, в своем выступлении уточнил, что "с удовольствием посмотрел все работы и даже был удивлен, что ничего не хотелось перемотать". Заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио Дмитрий Заслуев добавил, что одной из отличительных особенностей “Телемании” является её непредсказуемость: “Здесь нас всегда ожидают сюрпризы не только по форме, но и по мысли”. Директор филиала московского регионального центра российской телевизионной радиовещательной сети Дмитрий Назаров пожелал участникам “ успехов, побед и реализации всех намеченных планов”: "Телевидение – это жизнь в жизни. Это интересная работа, интересная жизнь". А продюсер и журналист Оксана Барковская в своей напутственной речи подчеркнула, что "телевидение это профессия: либо на неделю и забываете как страшный сон, либо на всю жизнь – и это, правда, мания – телемания".

Фото: Пресс-служба

Наиболее ярким событием концертной программы "Телемании" стало выступление участников международного вокального шоу "Ты супер!" (НТВ): Дарьи Черновой, Карины Исмаиловой, Надежды Шебановой.

В этом году, как отметили члены жюри, было сложно выбирать призеров, поскольку все работы достойны первых мест в своих номинациях. Единственная работа, которой жюри единогласно присудили Гран-при фестиваля "Телемания" стал "Вован", автор Александра Зайцева (ГИТР), специальный репортаж о современном супергерое, спасателе МЧС. Также стоит отметить специальный приз от Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций, чья цель – работа по улучшению качества образования, организация и развитие просветительской и нравственно-патриотической деятельности среди студенческой молодежи. Ректоры вузов, входящих в состав Консорциума, единогласно выбрали специальный репортаж Татьяны Ротарь (ГИТР) "Я – Ирина" о слепоглухой актрисе Ирине Поволоцкой.

Сертификаты на годовое фестивальное продвижение от компании “CinePromo” получили 7 фильмов, включая 2 работы из Кыргызстана. "Телемания – 2019" завершается, но фильмы, показанные в её конкурсной программе продолжат своё победоносное шествие по фестивалям мира, добавляя бонусы в портфолио авторов и расширяя их профессиональные горизонты" – отметила Елена Коржаева, исполнительный продюсер “CinePromo”.

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