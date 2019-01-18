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Пресс-релизы

Традиции празднования Рождества показали в "Архангельском"

Фото: Пресс-служба
Дворцово-парковый ансамбль музей-усадьба "Архангельское" преобразился, приглашая каждого гостя отправиться в увлекательное путешествие по европейским и русским традициям празднования Рождества. 
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В декабре в ближайшем Подмосковье стартовал большой зимний фестиваль "Два Рождества в Архангельском", который продлился до 13 января. 22–23 декабря здесь весело и шумно отметили "Европейское Рождество", а 6–7 января – "Русское Рождество". В остальные фестивальные дни в Архангельском можно было покататься с горок, побывать в Ледяной крепости, посетить резиденцию Деда Мороза и сделать красивые фотографии в новогодних санях с оленями, написать письмо Деду Морозу, выпить горячий чай и угоститься рождественскими десертами. А еще – промчаться на санях, запряженных лошадьми, любуясь снежными пейзажами "Русского Версаля", и заглянуть во Дворец на увлекательную экскурсию.

Фото: Пресс-служба

Фестиваль "Два Рождества в Архангельском" подарил много незабываемых моментов своим гостям. Каждый праздник – как "Европейское", так и "Русское Рождество" – был окрашен своим настроением и получился стилистически особенным, включая в себя концертную программу, выступления уличных артистов и музыкантов, детские развлечения, активные зимние игры, театрализованные представления с живым инструментальным исполнением, рождественские угощения, мастер-классы, выставки собак, катание на санях, запряженных лошадьми и множество других сюрпризов.

Фото: Пресс-служба

На "Европейском Рождестве" можно было встретить оленей из самой Лапландии, увидеть настоящий оркестр волынщиков, попробовать немецкий рождественский штоллен и чешский трдельник, принять участие в сказочных зимних спектаклях "Щелкунчик" и "Снежная Королева" и даже выиграть сертификаты на проживание в отелях Греции от туроператора TEZ TOUR, выполняя веселые задания и знакомясь с европейскими традициями во время "Рождественского Квеста". А во время "Русского Рождества" взрослые и дети с удовольствием участвовали в русских народных забавах, метали валенки, перетягивали канат, пели калядки, играли в боулинг матрешками. Они побывали в гостях у Петрушки, узнали, что их ждет в наступившем году во время святочных гаданий и смогли выиграть сертификаты на проживание для всей семьи на подмосковном курорте Комплекса апартаментов и таунхаусов "Яхонтовый Лес". На этом подарки не закончились – многие посетители фестиваля унесли домой памятные сувениры.

Фото: Пресс-служба

В дни празднования "Русского Рождества" гости смогли ближе познакомиться с самим Музеем-усадьбой "Архангельское" во время бесплатных экскурсий. А во Дворце у посетителей еще есть возможность посетить специальную экскурсионную программу "Новогодний калейдоскоп", состоящую из 8 интерактивных авторских экскурсий, попасть на которые можно только до 31 января по предварительной заявке.

Фото: Пресс-служба

"Сегодня мы возрождаем традиции рождественских праздников в Архангельском. Мы подготовили для вас красивый, эмоциональный праздник, и я надеюсь, что вы уйдете отсюда с незабываемыми эмоциями и послевкусием", – приветствовал гостей во время официального открытия фестиваля Вадим Задорожный, директор Музея-усадьбы "Архангельское". Глава административного округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина добавила: "Мне кажется, всем надо запомнить этот день, потому что это начало прекрасного проекта, в большое будущее которого я очень верю. Наш музей – жемчужина всей страны – и теперь он подарил прекрасную возможность жителям Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации, а также туристам, познакомиться, с одной стороны, с потрясающим местом, обладающим богатым историческим наследием, а с другой – прикоснуться к волшебной атмосфере как европейского, так и русского Рождества".

Фото: Пресс-служба

Музей-усадьба "Архангельское" – уникальный дворцово-парковый ансамбль, сочетающий в себе черты российской и европейской культуры. Это и позволило организаторам создать и реализовать уникальный в своем роде проект – фестиваль "Два Рождества в Архангельском", концепция которого нова не только для округа Красногорск, но и для Москвы и Московской области.

Фестиваль посетило более 20.000 человек, которые оставили множество положительных отзывов и вопросов "А ждать ли фестиваль в следующем году?", на который руководство Архангельского уже сейчас отвечает "Да"!

С целью улучшения качества отдыха посетителей на территории Музея-усадьбы "Архангельское" каждому гостю предлагался небольшой опрос, ответы которого в обязательном порядке будут учитываться не только в развитии инфраструктуры Музея, но и при проведении мероприятий.

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