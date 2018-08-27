Молодые звезды оперы выступят в Москве
Цикл концертов молодых звезд оперной сцены продолжит программа, органично соединяющая шедевры русской и итальянской оперы. На фоне красочных проекций классических полотен артисты исполнят любимые арии и дуэты из опер В. Беллини, Дж. Верди и Дж. Пуччини, а также Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки и П.И. Чайковского.
Автор проекта – певица Вера Кононова, обладательница чудесного лирико-драматического сопрано, лауреат международных конкурсов. Вместе со своими коллегами по оперному цеху она превращает любой концерт в динамичное и праздничное музыкальное действо, выбирая для каждой программы самые красивые, любимые и признанные в мире произведения.
Вера Кононова, сопрано
Юлия Мазурова, меццо-сопрано
Лариса Костюк, меццо-сопрано
Богдан Волков, тенор
Франческо Солинас, баритон
Кармело Коррадо Карузо, баритон
Государственный духовой оркестр России
Дирижер – Андрей Колотушкин
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