Молодые звезды оперы выступят в Москве

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки с 27 по 31 августа пройдет серия гала-концертов "Россия и Италия: молодые звезды оперы". В программе – арии и дуэты из опер русских и итальянских композиторов в исполнении молодых оперных звезд России и Италии.

Цикл концертов молодых звезд оперной сцены продолжит программа, органично соединяющая шедевры русской и итальянской оперы. На фоне красочных проекций классических полотен артисты исполнят любимые арии и дуэты из опер В. Беллини, Дж. Верди и Дж. Пуччини, а также Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки и П.И. Чайковского.

Автор проекта – певица Вера Кононова, обладательница чудесного лирико-драматического сопрано, лауреат международных конкурсов. Вместе со своими коллегами по оперному цеху она превращает любой концерт в динамичное и праздничное музыкальное действо, выбирая для каждой программы самые красивые, любимые и признанные в мире произведения.

Вера Кононова, сопрано

Юлия Мазурова, меццо-сопрано

Лариса Костюк, меццо-сопрано

Богдан Волков, тенор

Франческо Солинас, баритон

Кармело Коррадо Карузо, баритон

Государственный духовой оркестр России

Дирижер – Андрей Колотушкин