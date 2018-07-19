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Московский Кредитный банк профинансирует официального дистрибьютора в России смартфонов ТМ XIAOMI

Фото: facebook.com/pg/mkb.ru
Московский Кредитный банк запускает финансирование по факторингу без регресса ООО "Мобилиди" – официального дистрибьютора смартфонов марки Xiaomi на территории России.  
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Основной деятельностью компании Xiaomi является производство широкой линейки смартфонов. По результатам 3 квартала 2017 года Xiaomi вошла в ТОП-3 компаний на рынке мобильных устройств в России.

Факторинг без регресса нацелен на поставщиков, которые хотят избежать рисков неплатежа со стороны покупателя. Поставщик получает финансирование от банка в обмен на уступку денежного требования к покупателю в размере до 100 % от суммы уступки. Риск неисполнения обязательств покупателем полностью берет на себя банк.

Использование факторинга без регресса позволит ООО "Мобилиди" существенно нарастить прямые поставки своим покупателям.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг  для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's;  "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА.  Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г.  На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93%  – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 22%.

С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте  http://mkb.ru/


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