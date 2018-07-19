Московский Кредитный банк профинансирует официального дистрибьютора в России смартфонов ТМ XIAOMI

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.