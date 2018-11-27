Ресторан Modus отпраздновал свой день рождения
Гостеприимные залы ресторана перестроились в театральные подмостки. Здесь весь вечер актеры театра Salamandra и Performance show Fashion Dolls в роскошных костюмах разыгрывали настоящее шоу. Гости вечера стали не просто зрителями спектакля, но и активно вовлекались в волшебный мир иллюзий и перевоплощений.
Продолжением Birthday Night Ball стал зажигательный концерт звездной пары российской эстрады – Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Нет ничего лучше старых добрых хитов – именно они наполнили все пространство особняка голосами артистов и гостей. Специально приглашенный ведущий "Русского Радио" Дмитрий Оленин блестяще провел вечер.
Шеф-повар ресторана Андрей Колодяжный устроил для гостей гастрономическое шоу: кусочки свежайшего лосося в секунду превращались в изысканные ледяные "эскимо" со вкусом ароматных трав, привычные макарони удивляли вкусом авокадо, лосося со свеклой, бородинского хлеба. Завершающей интригой стал огромный праздничный торт – выполненный в виде особняка ресторана MODUS. Вечер завершился фейерверком поздравлений и переполняющего всех настроения! Праздник удался.
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