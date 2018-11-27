Foodshow 2018: зажигательные выходные в компании звезд

Самая большая в Европе pop-up кулинарная студия на 1000 человек будет действовать в режиме нон-стоп в течение двух дней фестиваля. Вместе с известными шеф-поварами исполним хиты национальных и региональных кухонь – русской, японской, французской, итальянской, американской, шведской, вьетнамской, сибирской и черноморской. Каждый участник получит фартук Foodshow и подарок от компании Tupperware. На специальной площадке для юных гостей (от 6 до 12 лет) ведущие Детской кулинарной школы откроют секреты сказочно красивых и очень полезных блюд.

I Московские Кулинарные Игры. Конкурс для кулинаров-любителей состоится 1 декабря на площадке генерального партнера Foodshow 2018 – сети гипермаркетов "Лента". Восемь участников этого захватывающего шоу под руководством опытных московских шеф-поваров сразятся за главный приз – возможность стать звездой кулинарного телевидения.

Мастер-классы "Лента" вдохновляет на подвиги!" – 2 декабря кулинарную феерию на площадке "Ленты" продолжит выступление профессионалов. Пять шеф-поваров популярных московских ресторанов поделятся с гостями Foodshow 2018 идеями простых и изысканных блюд из доступных продуктов. Все рецепты разработаны так, чтобы стать источником вдохновения для вас в любой кулинарной ситуации, будь то обычный домашний ужин, прием гостей или подготовка новогоднего стола. Участие в мастер-классах от "Ленты" бесплатное.

Квест "Безумное чаепитие". Впервые на Foodshow приключение для маленьких (6+) и больших сладкоежек с головоломками, творческими заданиями, а в финале — праздничный стол с разнообразием чая и сладостей. Сеансы проводятся с 11 до 18 часов.

Курс "Как стать фудблогером за 48 часов" начнется 1 декабря с "Умного чаепития": гуру журналистики, блогеры, фотографы, видеорежиссеры, "продвиженцы" и повара поделятся лайф-хаками с будущими звездами интернета. Далее участники получат конкурсные задания. Победитель станет ведущим собственного медиа на популярной площадке.

Конкурс идей. Спешите принять участие в открытом онлайн-конкурсе! Возьмите три ингредиента: вкусное блюдо, полезный напиток, приятное занятие и смиксуйте их в идеальное бодрое утро, добрый вечер и отличные выходные. Авторы лучших идей получат кухонную бытовую технику Panasonic.

Маркет деликатесов и ресторанный дворик рады принять и накормить всех гостей фестиваля. Ведущие производители гастрономии припасли для вас самое вкусное, а 10 интереснейших ресторанов столицы предложат специальные гастрономические сеты "Кухни мира" по 350 рублей. Приходите на завтрак, обед и ужин, чтобы попробовать оригинальные блюда разных стран!

Food Show Awards 2018. Звезды кулинарных телешоу, искушенные ресторанные критики, модные фотографы… Кто из них лучше всех рассказывает о еде и показывает еду? Узнаем 1 декабря на Церемонии награждения премии, которая вручается по итогам народного онлайн-голосования.

По традиции, Foodshow — это не только активная кулинарная программа, но и отличный вариант досуга даже тех, кто не любит готовить. Гостей фестиваля ждут выступления музыкантов и другие развлечения для всей семьи. Начните зиму тепло, весело и вкусно, обогатите свой кулинарный багаж профессиональным опытом и интересными идеями, создайте себе и близким праздничное настроение в преддверии Нового года! Добро пожаловать на Foodshow!