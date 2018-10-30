"Concord Orchestra" представит новое шоу в Москве

5 декабря 2018 года в Москве на сцене Крокус Сити Холл первый в мире танцующий Симфонический оркестр "Concord Orchestra" представит новое шоу "Симфонические Рок-хиты" и программу "Крылья грифона". Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Фабио Пирола (Италия).

Вы услышите легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты Симфонического оркестра "CONCORD ORCHESTRA" исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!

Грифон – мифическое существо с крыльями орла и телом льва. В новом шоу музыканты "Concord Orchestra" в костюмах грифонов символизируют власть над небом и землей. Обладая быстротой и силой, они перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий создает на сцене потрясающие эмоции.

Музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами и создают драйв на сцене. Все движения поставлены хореографами. Чтобы осуществить весь замысел, симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. Уникальные видео-инсталляции и световые эффекты – создают атмосферу и делают шоу фееричным. Костюмы для участников шоу – созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга и являются частью бренда "Concord Orchestra".

Более двухсот тысяч зрителей уже посетили программу предыдущего гастрольного тура. Сотни тысяч восторженных отзывов и комментариев в социальных сетях. Элементы каждого шоу остаются в строжайшем секрете.