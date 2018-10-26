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"Щелкунчик в Зарядье": балетоперная сказка для детей и взрослых

Фото: Пресс-служба
Впервые с 1892 года спектакль "Щелкунчик" будет представлен в новом удивительном формате: музыка, хореография, сценография и костюмы изменят привычное восприятие любимого произведения. 
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Балетоперная сказка для детей и взрослых "Щелкунчик в Зарядье" пройдет со 2 по 8 января 2019 г. и станет первой и одной из самых ярких новогодних премьер нового "Московского концертного зала Зарядье". Музыка Петра Чайковского и стихи Демьяна Кудрявцева легли в основу постановки. "Щелкунчик в Зарядье" – это и опера, и балет, и цирковое шоу. Это неординарный спектакль для всей семьи.

Философия спектакля очень близка идеям Сергея Дягилева, любимой фразой которого была: "Удиви меня!". Удивление подарит и сама площадка "Московского концертного зала Зарядье" – одна из самых современных и технически оснащенных в мире в мире. Живые артисты здесь соседствуют с компьютерными персонажами, а спецэффекты, еще недавно доступные только в кино, оживают в реальном времени. Художнику не приходится адаптировать свои идеи под возможности зала, зал сам подстраивается под них. Такое возможно всего лишь на нескольких площадках в мире, и в данном случае богатый инструментарий "Зарядья" оказался в руках людей, которые использовали его на все 100 %.

Идея нового формата принадлежит известному театральному продюсеру, заслуженному деятелю искусств России Павлу Каплевичу, который выступил лидером проекта и создателем оригинальных декораций. Мастер эпатажа Андрей Бартенев полностью переосмыслил костюмы и создал позитивные грандиозные объекты. Смелый экспериментатор в области сценического движения Анна Абалихина вывела танцы за пределы сцены в трехмерное пространство. Режиссура Нины Чусовой помогла сделать постановку легкой для восприятия даже самыми маленькими детьми. Отдельный вклад внес в спектакль дирижер Филипп Чижевский.

Погружение в особый мир нового спектакля начнется уже с прогулки по сказочно украшенному парку "Зарядье", а затем продолжится в фойе концертного зала, где гостей представления будут встречать волшебные персонажи в красочных костюмах. Балетоперная сказка "Щелкунчик в Зарядье" надолго оставит приятные воспоминания для всей семьи.

Балетоперная сказка "Щелкунчик в Зарядье" пройдет со 2 по 8 января 2019 года. Ежедневно состоится 3 спектакля: в 12.00, 15.00 и 19.00.

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