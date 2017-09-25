Театр "Русская песня" готовит подарок Москве

По случаю юбилея столицы в театре "Русская песня" состоится премьера новой постановки "Москва и москвичи". Совместная постановка хореографа Николая Андросова, режиссера Любови Гречишниковой и художника Романа Ватолкина представляет собой масштабное красочное музыкально-танцевальное действие об истории Москвы, премьера которого состоится 2 октября.

"Москва и москвичи" – постановка, в которой сцена оживает в прямом смысле слова. Впервые в истории театра "Русская песня" авторы максимально используют технические возможности площадки и полностью преобразовывают привычное сценическое пространство – партер превращается в подмостки, а зрители оказываются полноправными участниками музыкально-хореографического действия. Даже антракт становится чистой условностью – "буфетное время" любой желающий может провести с пользой для фигуры и испытать свою гибкость и ритмичность в танцевальном мастер-классе.

Ограничив пространство одним московским двориком с его узнаваемыми чертами и неповторимым уникальным духом, постановщики пластичным языком танца рассказывают о том, как на протяжении ХХ века менялась столица, как менялись быт и нравы ее жителей, как развивались стили и направления в танцевальном искусстве.

Дворик "оживает". Он наполняется голосами самых разных эпох – от мотивов начала прошлого века до рок-н-ролла и ультрамодных музыкальных течений наших дней. Он гостеприимно встречает своих жителей разных лет, наделенных яркими характерами и самобытными биографиями. Для них этот уютный дворик – родина, мечта и реальность, кладовая их генетической памяти.

Вдохновившись "энциклопедией русской жизни" – сборником очерков бытописателя Москвы Владимира Гиляровского, постановщики, "оживляя" память, дают возможность минувшему протянуть невидимую руку грядущему, а это рукопожатие – залог развития, движения вперед.

Сцена "оживает" благодаря ансамблю танца "Русские сезоны" под руководством Николая Андросова, балету "Живая планета", ансамблю "Русская песня", Надежде Бабкиной и артистам театра "Русская песня".

Постановщики: автор идеи, хореограф – Николай Андросов, режиссер – Любовь Гречишникова, художник – Роман Ватолкин.