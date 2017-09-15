Туры на Хайнань подешевеют на 30%

На российский рынок выходит китайский туроператор, который предложит нашим соотечественникам пакетные туры на 30% дешевле, чем они стоят сейчас. Первые чартерные рейсы стартуют 2 ноября из 4 регионов России.

Средняя стоимость недельного тура от китайского туроператора "Жемчужная река" на остров Хайнань составит 27500 рублей. При этом наиболее бюджетный по стоимости вариант отдыха обойдется российскому туристу в 19000 рублей. Удешевление туров оказалось возможным за счет организации прямых перелетов и благодаря локализации компании на российском рынке.

Беспосадочные полеты на Хайнань будут осуществляться из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Тюмени, ранее не имевших прямых вылетов на остров. Как отмечает представитель компании "Жемчужная река", программа прямых перевозок будет расширяться, и в марте в нее будут включены еще пять регионов – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Москва и Новосибирск.

В планах туроператора, который работает в тесном сотрудничестве с правительством Хайнаня, увеличение турпотока до миллиона человек в год. Достижение этой масштабной цели планируется в ближайшие три года. Для примера: в прошлом сезоне общая численность российских туристов, посетивших Хайнань, превысила 250 тысяч человек, а уже в будущем году планируется принять на 150000 туристов больше.

Открытие российского представительства позволит предложить туристам дополнительный набор услуг и гарантий, таких как расширенная экскурсионная программа (которая включает в себя 3 района острова Хайнань – Хайкоу, Санья, Цюнхай), защищенность от овербукинга, единая служба контроля качества.

Следует отметить и динамичность развития самого острова Хайнань: активно развивается инфраструктура, обеспечивающая доступ к живописным местам; построены кольцевые высокоскоростные железная дорога и автострада, туристическая автодорога. Кроме пляжей, теплого моря и комфортабельных отелей Хайнань предлагает туристам знакомство с неповторимой культурой Поднебесной и оздоровительные программы традиционной китайской медицины.



