Туры на Хайнань подешевеют на 30%

Теракт в Лондоне Умерла певица из группы "Банд'Эрос" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 15 сентября
Лента новостей
16:47
В России представлен новый эффективный противораковый препарат
16:40
В Москве лось уплыл от полицейских
16:21
Москва ускоряет темпы строительства метро
16:16
Что случилось с лицом Юлии Рутберг
15:48
Запад возмутило богатство украинских чиновников
15:48
Модный показ в Стамбуле закончился "расчлененкой" на подиуме
15:32
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
15:03
Назван главный вирус-"убийца" человека
14:55
Лучший способ успокоить детей
14:45
Полицейский ногами избил официантку в центре Москвы (видео)
14:41
Трамп возмутил своим невежеством американцев
14:40
Сластолюбец из "Дома-2" вымаливает прощение у пассии
14:30
Возле метро "Выхино" полицейские поймали лося (видео)
14:26
В ТЦ "Водный" в Москве случился пожар
14:10
Кто становится жертвой скандального секс-гуру
13:57
В Подмосковье у пенсионера угнали Lexus за 6 миллионов
13:54
Звезда сериала "Воронины" сбросила более 20 кг
13:47
Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь
13:44
"Кто такой Познер?": Киселев высказался о войне Первого и "России"
13:43
В Кремле с нетерпением ждут "Матильду"
13:43
Сати Казанова покинула Россию перед свадьбой
13:08
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве
13:07
Дроздов раскрыл секрет долголетия самого старого кота
13:05
Врачи разучились диагностировать рак
12:49
Разведенная Бледанс передала сына бывшему мужу
12:47
Умер торгпред России в Нидерландах
12:37
Взрыв в лондонской подземке признали терактом
12:36
Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
12:27
Семью атаковал жуткий розовый носок
12:19
Совет на выходные
12:19
В лондонской подземке нашли вторую бомбу
12:11
Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом
12:05
Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро
11:49
Панин жестко поиздевался над Поклонской
11:43
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
11:39
Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
11:35
Россиянам показали новую "ГАЗель"
11:14
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
11:12
Крокодил разорвал справившего в кустах нужду журналиста
11:09
Порошенко объявил набор "друзей" для возврата Крыма
11:03
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
10:59
Главные события Москвы с 15 по 21 сентября
10:51
В метро Лондона произошел взрыв
10:50
Эпатажную певицу срочно госпитализировали с сильными болями
10:29
Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону
10:29
Российские извращенцы уделали Запад
10:26
В Шереметьево при посадке лайнера "Аэрофлота" случилось ЧП
10:10
США поймали на попытке купить выборы в России
09:57
Ученые признали кошек жидкими
09:49
В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США
09:38
Умер самый старый кот в мире
09:33
В Москве из окна автомобиля вытащили 1,5 миллиона
09:26
Переставший сниматься Григорий Антипенко переключился на "Дом-2"
09:14
Найден способ продлить жизнь с помощью еды
09:06
Известная ведущая рассказала о горе в семье
08:50
Земля погибнет из-за взрывов на Солнце
08:43
Школьник с пистолетом ограбил москвичку
08:40
Неожиданная версия смерти Рады Змихновской
08:34
Опечаленный Овечкин сделал заявление
08:24
Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина
08:15
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
08:13
Грязно оскорбившие Путина немцы приползли с извинениями
07:54
На северо-востоке Москвы в аварии пострадали четыре человека
22:48
5 самых необычных детских научных изобретений
22:07
Огурцы лучше всего растут под регги и Цоя
21:50
В Москве из торгового центра похитили банкомат с 3,6 млн рублей
21:38
На бывшего мужа Бледанс напали после развода
21:27
В России объявили о победе над раком крови
21:26
Разгром "Зарядья": вандализм по неосторожности или психическое отклонение
21:09
Дима Билан о своей болезни: Били долго и упорно
21:00
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
20:58
К миллиардеру Исмаилову нагрянули с обыском из-за двойного убийства
20:52
ОНФ определил приоритеты работы на новый законодательный сезон
20:51
Известный ресторатор сцепился с Лолитой
20:39
Максакова раскрыла неожиданный поступок Малахова перед Эрнстом
20:32
Ивантеевскому стрелку предъявлено обвинение
20:16
Отец Липницкой готов на крайние меры
19:46
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
19:30
Страшные подробности расстрела женщины на улице в Москве
19:26
Как жила Рада Змихновская
19:13
Американского угля для Украины хватит на сутки
18:50
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
18:44
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях
18:26
Змихновская умерла после побега мужа-преступника
18:15
На Западе отреклись от назойливой Украины
18:06
Как актер-каратель Пашинин зарабатывал на России
17:53
Женщина убила любовника за попытку уйти к другой
17:52
Украинцы решили выкопать море
17:17
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
17:04
Киркоров в Сочи пригрел на груди Пугачеву
16:58
Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской
16:49
Подкравшийся к Земле астероид стал астрономической неожиданностью
16:40
Назван сценарий свержения Порошенко
16:27
Лукашенко призвал "нагнуть" тунеядцев
16:14
У миллиардера Исмаилова проходят обыски
16:08
Производитель "золотых" телефонов увековечил родные города
16:04
Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"
15:55
Кто разгромил парк "Зарядье"
15:53
Мать Лободы потеряла работу после съемок в "Пусть говорят"
15:52
На шахте в Коми после обвала заблокированы больше 100 человек
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей
Пресс-релизы

Туры на Хайнань подешевеют на 30%

Фото: GLOBAL LOOK press
На российский рынок выходит китайский туроператор, который предложит нашим соотечественникам пакетные туры на 30% дешевле, чем они стоят сейчас. Первые чартерные рейсы стартуют 2 ноября из 4 регионов России.
прочитано 365 раз

Средняя стоимость недельного тура от китайского туроператора "Жемчужная река"  на остров Хайнань составит 27500 рублей. При этом наиболее  бюджетный по стоимости вариант отдыха обойдется российскому туристу в 19000 рублей. Удешевление туров оказалось возможным за счет организации прямых перелетов и благодаря локализации компании на российском рынке. 

Беспосадочные полеты на Хайнань будут осуществляться из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Тюмени, ранее не имевших прямых вылетов на остров. Как отмечает представитель компании "Жемчужная река", программа прямых перевозок будет расширяться, и в марте в нее будут включены еще пять регионов – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Москва и Новосибирск.

В планах туроператора, который работает в тесном сотрудничестве с правительством Хайнаня, увеличение турпотока до миллиона человек в год. Достижение этой масштабной цели планируется в ближайшие три года. Для примера: в прошлом сезоне общая численность российских туристов, посетивших Хайнань, превысила 250 тысяч человек, а уже в будущем году планируется принять на 150000 туристов больше.

Открытие российского представительства позволит предложить туристам дополнительный набор услуг и гарантий, таких как расширенная экскурсионная программа (которая включает в себя 3 района острова Хайнань – Хайкоу, Санья, Цюнхай), защищенность от овербукинга, единая служба контроля качества.

Следует отметить и динамичность развития самого острова Хайнань: активно развивается инфраструктура, обеспечивающая доступ к живописным местам; построены кольцевые высокоскоростные железная дорога и автострада, туристическая автодорога.  Кроме пляжей, теплого моря и комфортабельных отелей Хайнань предлагает туристам знакомство с неповторимой культурой Поднебесной и оздоровительные программы традиционной китайской медицины.


15 сентября 2017, 15:23
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 сентября 2017
просмотры: 123

Форум по безопасности прошел в Сколково

Ежегодный Форум "Safety Leaders" посвящен вопросам безопасности человека и общества

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 сентября 2017
просмотры: 123

Яна Чурикова: Тут мы наконец оторвемся"

Телеканал MTV Россия запускает новое развлекательное издание о музыке на базе MTV.ru

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 сентября 2017
просмотры: 123

Трио Авишаи Коэна выступит в Москве

Один из самых самобытных и популярных джазовых музыкантов возвращается в Россию

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 сентября 2017
просмотры: 123

Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Алeшино

Протяженность построенного объекта составила 10,3 километра

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 сентября 2017
просмотры: 123

На Пушкинской набережной появится гоночная трасса для студентов

В Москве пройдет фестиваль "Формула Студент" – городской праздник автоспорта и науки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 сентября 2017
просмотры: 123

IKEA узнала все о мечтах россиян

Опрос показал очень интересные факты

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 сентября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет всероссийский конкурс красоты среди офисных сотрудниц

Будут выбраны самые красивые работницы России и стран СНГ

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 сентября 2017
просмотры: 123

XIX выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней" пройдет на Тишинке

В выставке примут участие более 150 дизайнеров и коллекционеров из разных стран

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 сентября 2017
просмотры: 123

Артисты театра разгадали тайну Дракулы

15 октября на сцене ДК им. Зуева покажут спектакль Театра на Юго-Западе о графе-вампире

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 сентября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет премьера мюзикла "Привидение"

Спектакль обещает стать самой громкой премьерой театрального сезона

567

загрузить ещё

Политика

Трамп возмутил своим невежеством американцев
Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь
Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону

Шоу-бизнес

Ветлицкая грязно выругалась в ответ на травлю
Что случилось с лицом Юлии Рутберг
Рудковская оказалась лишней на собственном венчании
Сластолюбец из "Дома-2" вымаливает прощение у пассии

Проишествия

Полицейский ногами избил официантку в центре Москвы (видео)
Россиянка попала в эпицентр теракта в Лондоне
Возле метро "Выхино" полицейские поймали лося (видео)
Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро

Lifestyle

В Кремле с нетерпением ждут "Матильду"
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Шоу-бизнес

Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина

Дарья Антонюк рассказала о закулисье главного вокального проекта страны
Шоу-бизнес

Змихновская умерла после побега мужа-преступника

Вскрылись нелицеприятные подробности жизни артистки
Политика

Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь

Украинский лидер озвучил новую "гениальную" инициативу
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Юлии Рутберг

Знаменитая актриса изменилась до неузнаваемости

Гороскоп

Совет на выходные
После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года

Фоторепортажи

Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях

Спорт

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
Отец Липницкой готов на крайние меры
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах

Регионы

Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
Региональные выборы: битва стратегий
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru