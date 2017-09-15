Форум по безопасности прошел в Сколково
Говоря о безопасности автомобилистов, генеральный директор "Газпромнефть-Лаборатории" Виктор Чуяков отметил, что Россия является крупнейшим импортером высококачественного топлива в Европу. "При этом риск приобретения нелегальных нефтепродуктов по-прежнему велик и несет в себе угрозу здоровью и благосостоянию людей. Для нас широкое обсуждение вопросов топливной безопасности – это возможность обмениваться мнениями и открыто делиться с рынком достижениями в построении эффективной системы контроля качества топлива на АЗС".
Мнением о форуме поделился Сергей Лобарев – председатель правления "НП "Гильдия автошкол России", член рабочих групп Государственной Думы ФС РФ: "Был вдохновлён участием и восхищён интереснейшими дебатами. Принявшие участие именитые коллеги – удивили меня и показали новые грани своей личности и масштабности! Меня поддержали практически все участники, что в системе "человек-автомобиль-дорога" главное – человек".
Директор по развитию бизнеса АО "Группа Т-1" Игорь Хереш отметил: "Отличительная особенность данного мероприятия в том, что здесь собраны эксперты, с совершенно разными точками и углами зрения. Это чрезвычайно важно, как для формирования целостной картины происходящего, так и для того, чтобы тщательного разобрать проблематику вопроса и найти способы реально решить проблему аварийности на дорогах".
По завершению деловой части форума, состоялась Церемония награждения лучших инициатив в области безопасности человека и общества Safety Leaders Award 2017. Среди 20-и номинаций лучшими признаны – Министерство финансов за проект по повышению финансовой грамотности, Газпромнефть-Лаборатория за систему контроля качества моторного топлива на АЗС сети "Гезпромнефть", "ЛеКаС" за инновационное решение "Туман безопасности", Группа "Т-1" за развитие инновационных продуктов и сервисов в области телематики, а также Лауреатами стали S7 Airlines, МТС, 3M Россия, ФСК "Лидер", Уральские авиалинии, телеканал Москва24, медиаплатформа [Б]езопасность, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., МГТС, ГОЛЬФСТРИМ охранные системы, МИР СЕЙФОВ, ID Finance (кредитный сервис MoneyMan), R-Vision, Нева металл посуда и др.
Команда форума "Лидеры безопасности" выражает благодарность партнерам мероприятия: организационному партнёру форума – медиапроекту [Б]езопасность, спонсору трансляции - "VIDEX", официальному консультанту премии – BDO Россия, генеральному отраслевому партнеру – журналу "RUБЕЖ", а также официальному информационному партнёру журналу "Босс".
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