"Кремлевский балет" открывает летние сезоны

Одним из самых ярких и красочных событий этого лета станет проведение Летних "Кремлевских сезонов" в Государственном Кремлевском Дворце. На протяжении полутора месяцев – с 1 июня по 15 июля – зрители смогут наслаждаться лучшими спектаклями театра "Кремлевский балет": "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Баядерка".

Проект призван показать зрителю самые популярные спектакли "Кремлевского балета" в довольно короткий срок, что очень трудно реализовать в другое время года из-за большого количества мероприятий концертной площадки, насыщенной творческой жизни балетной труппы и активных гастролей. Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

Открытие летних сезонов состоится 1 июня – в Международный день защиты детей. Благодаря минимальной стоимости билетов – всего от 200 рублей – посещение спектаклей доступно широкой аудитории.

Расписание балетов можно посмотреть здесь.



