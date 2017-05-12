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"Кремлевский балет" открывает летние сезоны

Фото: пресс-служба
Одним из самых ярких и красочных событий этого лета станет проведение Летних "Кремлевских сезонов" в Государственном Кремлевском Дворце. На протяжении полутора месяцев – с 1 июня по 15 июля – зрители смогут наслаждаться лучшими спектаклями театра "Кремлевский балет": "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Баядерка".
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Проект призван показать зрителю самые популярные спектакли "Кремлевского балета" в довольно короткий срок, что очень трудно реализовать в другое время года из-за большого количества мероприятий концертной площадки, насыщенной творческой жизни балетной труппы и активных гастролей. Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

Открытие летних сезонов состоится 1 июня – в Международный день защиты детей. Благодаря минимальной стоимости билетов – всего от 200 рублей – посещение спектаклей доступно широкой аудитории.

Расписание балетов можно посмотреть здесь

Фото: пресс-служба

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