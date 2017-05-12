"Кремлевский балет" открывает летние сезоны
Проект призван показать зрителю самые популярные спектакли "Кремлевского балета" в довольно короткий срок, что очень трудно реализовать в другое время года из-за большого количества мероприятий концертной площадки, насыщенной творческой жизни балетной труппы и активных гастролей. Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".
Открытие летних сезонов состоится 1 июня – в Международный день защиты детей. Благодаря минимальной стоимости билетов – всего от 200 рублей – посещение спектаклей доступно широкой аудитории.
Расписание балетов можно посмотреть здесь.
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