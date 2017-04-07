В Москве представят новый формат детских спектаклей
Это развлекательное мероприятие, которое дает каждому ребенку возможность творчески раскрыться, проявить себя, подружиться с ровесниками и научиться новому, а каждому родителю – увидеть своего ребенка в новом необычном образе.
Ребенок окажется на сцене театра. Под руководством профессиональных актеров театра и кино, режиссера, гримера, реквизитора и художника по свету на глазах зрителей будет создаваться спектакль с участием вашего ребенка. Для каждой сказки пишется новый сценарий, выстраиваются декорации из прочного картона, на которых театральным художником написаны образы, места действия и сюжет выбранной сказки.
Это не просто спектакль, сыгранный маленькими артистами. И это не просто обучающее мероприятие, рассказывающее детям об основах сценического мастерства. Это интереснейшее развлекательное событие, которое дает возможность каждому ребенку творчески раскрыться, проявить себя, подружиться с ровесниками и научиться новому.
Дети приходят в театр, но не садятся в кресла, чтобы смотреть готовый спектакль. Они приходят, чтобы самим создать этот спектакль. В течение всего времени репетиции с ними работают профессиональные актеры, звукорежиссер, художник по свету, гример и реквизитор. Дети погружаются в сказку, но вместе с тем в легкой игровой форме усваивают начальные знания о театральном искусстве.
Разумеется, за один такой спектакль-онлайн ребенок не превратится в артиста, но организаторы и не ставят перед собой такую задачу. Нам важно, чтобы дети учились играя. Чтобы они получали удовольствие от создания спектакля и участия в нем, но также узнали и запомнили что-то абсолютно новое для себя. А для родителей это еще и хорошая возможность увидеть своего ребенка в новом необычном образе и, кто знает, обнаружить в нем скрытые доселе театральные таланты.
Спектакли пройдут 23, 27 и 28 апреля, а также 3, 11, 17 и 25 июня.
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