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В Москве прошел конкурс дизайнерского искусства

В непростой борьбе за победу во всероссийском конкурсном показе дизайнерского искусства "High Fashion Show – Spring 2017" первое место завоевала Истомина Оксана в номинации "Лучшая коллекция одежды для взрослых" и Кузьмина Марина в номинации "Лучшая коллекция детской одежды". Торжественное награждение состоялось в Москве 1 апреля.
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В состав звездного компетентного жюри вошли: преподаватель Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, победитель конкурса Надежды Ламоновой, участница Недели моды в России и Японии – Ольга Рейниш; преподаватель Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, участник MBFWR, дизайнер бренда "Анна Арбелина" – Анна Арбелина и ведущий художник по гриму киноконцерна Мосфильм, профессиональный fashion – визажист, стилист, гример, художник по make-up – Эстель Семенчук.

Показ коллекции молодого дизайнера детских нарядных платьев премиального сегмента Ирины Шарлау стал первым. В коллекции "Royal" присутствуют модели как для торжеств с пышными юбками, так и облегченные коктейльные платья. Основой модельного ряда стал бархат, декорированный кружевом, камнями, стеклярусом и бисером. Все элементы отделки выполнены вручную. Легкий воздушный фатин и благородный бархат передали легкость и сказочную воздушность, а богатые фантазийные украшения дополнили продуманный образ.

Следующим участником показа стала Истомина Оксана (г. Котлас) с коллекцией "Мерцающий успех". "Платье – это самый женственный предмет гардероба. В шикарном платье женщину ждёт успех. Она будет самой красивой и притягательной, будет стремиться к совершенству, работать над собой, дарить добро, создавать красоту – это и есть счастье, это и есть успех!" – говорит Оксана.

Директор Продюсерского центра "Мечта"– Марина Кузьмина представила коллекцию детской одежды "I am special" для настоящих юных леди и джентльменов от 2-х лет. Элегантные расцветки, классические силуэты, высококачественные ткани, мудрое сочетание фактур и цвета. Дополняет образ итальянская обувь PABLOSKY, которая идеально сочетает в себе стиль и качество.

Татьяна Скамрова (г. Мурманск) представила коллекцию вечерних и коктейльных платьев "Очарование женственности" сопровождающуюся словами: "Что делает женщину женственной, красивой и привлекательной? Конечно же платье! Именно платье подчеркивает женскую красоту, нежность, привлекательность и обаяние. Платья из нашей коллекции это воплощение нескольких женских качеств это сексуальность, элегантность, романтичность, очаровательность, тактичность, и деликатность. Наши платья созданы для счастливой женщины, которая умеет и хочет нравиться. Которая следит за модой, но в то же время любит сдержанность, элегантность, утонченность и изящество".

Следующим участником стала Людмила Хазова с детской коллекцией – Bolero, которая базируется на классическом дизайне, непринужденной роскоши, элегантных расцветках, классических силуэтах, высококачественных тканях и мудром сочетании фактур и цвета.

Завершила показ дизайнер Анастасия Мишина и ее бренд Stasia&Stasia. Она продемонстрировала коллекцию лето 2017/18. В ней присутствуют легкие и воздушные ткани, с принтами сакуры, орхидей и бабочек, а также дополнят эту коллекцию наряды из ярких этнических африканских тканей, гармонично перекликающихся с общим стилем направления.

Победителем в номинации "Лучшая коллекция детской одежды" стала Кузьмина Марина, а приз за "Лучшую коллекцию одежды для взрослых" забрала Истомина Оксана. Победы принесли дизайнерам не только подарки и кубок лучшей коллекции сезонного "HIGH FASHION SHOW", но и бесплатное участие на одной из недель мод в Москве, а так же разворот в глянцевом журнале "Модный дом".

Насыщенная шоу-программа, яркие выступления звезд шоу-бизнеса, таких как Анны Сансызбай – финалистки телепроекта Первого канала "Голос Дети", Елены Терлеевой, группы "Вегас", Игоря Прейса, живой Барби Татьяны Тузовой и Букатары, а также завораживающие fashion-показы и многое другое сделали незабываемым новый сезон "High Fashion Show – Spring 2017".

Ведущие мероприятия: ведущий телеканала Russian MusicBox Роман Миров и ведущая Celebrity TV Ольга Светлая.

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