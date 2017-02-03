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ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон

В феврале 2017 г. Московский международный Дом музыки начинает продажу абонементов на юбилейный – пятнадцатый – концертный сезон 2017/2018. Он пройдет под лозунгом "Лучшие концерты на лучшей площадке", а его программа включает более 40 абонементов различных направлений и жанров.
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Новый сезон станет для ММДМ юбилейным – пятнадцатым. Чтобы отметить эту дату вместе со зрителями, Московский международный Дом музыки предлагает более 40 различных абонементов в Светлановском, Камерном и Театральном залах, среди которых каждый зритель найдет для себя интересные программы. Продажа абонементов, в том числе и на сайте Дома музыки, начинается в феврале 2017 года и продолжится до открытия XV концертного сезона. Абонемент состоит из нескольких концертов, объединенных общей тематикой, исполнителем или жанром, и позволяет посещать мероприятия Дома музыки с выгодой до 30-40%. В общей сложности абонементные мероприятия составляют около 70 % репертуара ММДМ.

В юбилейном сезоне представлены разнообразные музыкальные направления и жанры исполнительского искусства. В частности, абонементы предусмотрены для поклонников гитары, рояля, а также Короля инструментов – органа. Поклонники джаза услышат музыку в исполнении Даниила Крамера, Государственного камерного оркестра имени Олега Лундстрема и Ансамбля классического джаза под руководством Валерия Киселева. Тематические циклы найдутся как для интересующихся музыкой народов России, так и для желающих услышать легендарные произведения мирового кинематографа в исполнении симфонического оркестра. Абонементы на свой вкус смогут подобрать любители балета, мюзиклов и театральных представлений. И конечно же, зрителей ждут выступления Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством В.Т. Спивакова.

Владимир Юровский и Чарльз Оливьери-Монро, Борис Березовский и Александр Гиндин, Злата Чочиева и Екатерина Мечетина, Даниэль Лозакович и Сергей Догадин, Борис Андрианов и Максим Рысанов, Анна Аглатова и Василий Ладюк, Сергей Жилин и Даниил Крамер, Дмитрий Назаров и Алла Демидова – каждый вечер в Доме музыки будут выступать признанные таланты своего дела, музыканты и актеры с мировым именем. По традиции, особое место в репертуаре занимают концерты, спектакли и образовательные программы для детей, знакомящие юных зрителей с миром джаза, классической музыки и литературы.

Реализация всех проектов на высочайшем уровне возможна благодаря особой электро-акустической системе коррекции звука Constellation, установленной в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. Система, состоящая из множества небольших микрофонов и громкоговорителей, изменяет время реверберации, добавляет ранние и поздние отражения и смешивает их, таким образом меняя акустические параметры зала. Все это создает комфортную среду на сцене для музыкантов и позволят достичь натурального звучания для самых различных мероприятий – симфонических или органных концертов, джазовых вечеров, выступлений певцов, чтецов, исполнения этнической музыки, конференций и образовательных лекций. Многообразие жанров и разноплановость предлагаемого репертуара является отличительной чертой Дома музыки и подтверждает его статус российской концертной площадки мирового уровня.

3 февраля 2017, 12:07
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