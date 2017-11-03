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Пресс-релизы

Детектив как анализ человеческой жизни

Фото: Пресс-служба
Когда речь заходит о современных российских детективах, порой бывает трудно назвать какого-то одного автора, чьи произведения заслуживают большего внимания. Но среди всех романов этого жанра особняком стоят произведения Виктории Платовой, чей уникальный взгляд на то, каким же должен быть настоящий детектив, неизменно привлекает множество фанатов не только в России, но и за рубежом.
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Ее книги переведены на несколько европейских языков и изданы в Нидерландах, Венгрии, Болгарии, Германии, Польше, где пользуются неизменным успехом среди читателей. Критики также не обходят стороной творчество Виктории: так, роман "8-9-8" (2008 год) вошел в лонг-лист произведений, допущенных к участию в конкурсе на получение премии "Русский Букер".

Творческий путь писательницы исчисляется уже двадцатью годами: работать она начала в середине 90-х годов, а в 1998м вышла ее дебютная книга с интригующим названием "В тихом омуте". Сама Виктория определяет свой жанр как смесь магического реализма и психопатологического триллера, приближенного к мистическому детективу. Сквозной темой ее творчества также является эскапизм, то есть стремление человека уйти от реальности, которое может возникать как реакция на сильный стресс или негативные жизненные ситуации.

По мотивам романов Платовой создано несколько сериалов, полюбившихся отечественному зрителю неповторимой сюжетной линией и острым напряжением, которое ощущается с самых первых кадров. Ее произведения неизменно интригуют, а каждая новинка вызывает ликование поклонников, чьи ряды постоянно пополняются. В издательстве "Эксмо" выходит роман "Что скрывают красные маки", который должен оправдать самые смелые ожидания любителей остросюжетного жанра. Запутанная история, начинающаяся в Санкт-Петербурге, где, кстати, и работает автор, в результате приводит героев в далекий Узбекистан, где и кроются корни пугающих событий, происходящих в настоящем. В Северной столице находят тела девушек, и эти убийства поражают своей изощренностью и театральностью. Жертвы распластаны на полу, горло изящно перерезано и слегка присыпано землей, рот наполнен стеклянными шариками. А на запястьях красуется личная метка преступника – клочок выцветшей ткани, на котором все же можно разглядеть маки. Красные маки на зеленом поле…

Это настоящая головоломка, запутанная и увлекательная, разгадать которую можно, лишь дойдя до последней страницы. Соединить несколько, казалось бы, не связанных между собой сюжетов, докопаться до истины и узнать жуткую правду о том, что же на самом деле скрывают красные маки – задача не из легких. И убийства здесь вовсе не играют ключевую роль, напротив, Виктория, как умелый психотерапевт, выуживает потаенные мысли как положительных, так и отрицательных героев, рисуя цельную картину их личностей, что заставляет импонировать этому роману еще сильнее.

Виктория Платова – без сомнения, автор, которому удалось вывести детективный жанр на принципиально новый уровень, сделав его более жизненным и искренним, чем когда-либо. Ее проза давно вышла за рамки привычных жанров, став чем-то большим, настоящей находкой для искушенного читателя.

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