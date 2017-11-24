В Москве выбрали лучших магов и фокусников

21 ноября в театральном центре "Вишневый сад" состоялось вручение Премии TRiCK – первой телевизионной награды для иллюзионистов, мистификаторов и трикстеров.

Авантюрно-развлекательный телеканал TRiCK к первой годовщине своего вещания решил открыть российским зрителям удивительное искусство иллюзии в новом формате телевизионной Премии. Идея нашла поддержку в лице сильных стратегических партнеров – "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома", Российской Ассоциации Иллюзионистов, компании Happy Magic и интернет-газеты Дни.Ру.

Победителей отметили в 9 номинациях, представляющих определенное направление иллюзионного жанра: карточные фокусы, ловкость рук и мастерское отвлечение внимания, сложные трюки с использованием специального реквизита, ментальная магия, комическая магия, детская номинация для участников до 15 лет и другие. Церемония награждения победителей в каждой номинации сопровождалась их выступлением, что превратило вечер в фееричное шоу.

Импозантного иллюзиониста Романа Борща из Санкт-Петербурга было трудно узнать в открывающем зрелищную часть вечера выступлении: он был в маске и венецианском карнавальном костюме. Оценить всё великолепие его огненной шевелюры и истинное обаяние зрители смогли, когда Роман получал статуэтку в номинации "Ювелир иллюзий" (сложные фокусы в жанре большой иллюзии с применением специальной аппаратуры).

В номинации "Игра Ва-Банк" за мастерское владение картами, карточную магию и кардистри победителем стал Свят Костюк (Москва). Зрители удостоверились в ловкости Свята во время его концертного выступления. Колода карт в руках фокусника словно плавится и становится жидкой, тузы сами выпрыгивают из колоды на стол и меняют цвет рубашки по щелчку пальцев.

Ментальную магию, фокусы, в которых искусно соединены элементы психологии и иллюзий, объединила номинация "Сверхразум". Статуэтку завоевал дуэт Дамира Гудвина и Николая Фомушина Brain-hacking (Москва). Их выступление сочетало "древние магические техники" и "мастерство гипноза".

Глеб Царёв из Минска с номером в образе Гарри Поттера органично раскрыл название номинации "Надежда Хогвартса" для участников до 15 лет и одержал в ней победу, получив заветную статуэтку и приз от спонсора детской номинации издательства настольных игр Hobby World.

В номинации "Комическая магия", победу одержал Иван Гусев. Статуэтка уехала в Сочи, как и обещал Всемогусев (сценический псевдоним Ивана) своим фанатам в Инстаграме.

После ошеломительного номера Сергея Ступакова (Mr. Fox) с появлением белых голубей из горящих свечей, платков, перчаток и даже карт, а потом и огромного попугая, материализовавшегося буквально из воздуха и сделавшего живописный круг почета над зрительным залом, не осталось никаких сомнений, кто же победит в номинации General Magic (общая сценическая магия с реквизитом).

Награду "Великий комбинатор" за манипуляцию и микромагию – фокусы, в основе которых лежит филигранная работа пальцев и мастерское отвлечение внимания, получил семнадцатилетний иллюзионист из города Барановичи (Беларусь) Александр Шишук.

Отдельно отметили видеоблогеров. "Интерактивное ТВ" от компании "Ростелеком" выступил главным партнером Премии TRiCK и учредил специальный приз в номинации "Трикстер года". В ней оценивались трюки монтажа и розыгрыши. Победителем в номинации и обладателем стильного Apple MacBook стал Александр Замашка из Таллина (Эстония). Александр даже во время получения награды не расставался с камерой и снимал всё происходящее. Его видео уже можно найти по хэштегу #ПремияTRiCK.

Любимца публики выбирали с помощью голосования на сайте trickawards.ru. С существенным перевесом приз зрительских симпатий выиграл Александр Наумов (Москва).

Главная интрига вечера – гран-при на полмиллиона рублей – по всем законам жанра была раскрыта только в конце. Обладателем заветной Премии стал Сергей Ступаков, превращавший на сцене яркие ленты в экзотических птиц, и уже получивший статуэтку в номинации General Magic.

Дважды за вечер на сцену поднимался председатель жюри – почетный президент FISM (Международной Федерации Сообществ Фокусников) Эрик Эсвин, а по совместительству генерал-майор голландской армии в отставке, фокусник, психолог и бизнес-консультант, приехавший из Нидерландов специально на торжественную церемонию. В своей речи он отметил важность события для российских зрителей и фокусников, и редкость в мировой практике подобных проектов.

Одну из наград вручил продолжатель знаменитой династии иллюзионистов, чья фамилия ассоциируется с фокусами у многих поколений россиян, народный артист РСФСР Эмиль Эмильевич Кио.

Российский певец, финалист проекта "Фабрика звёзд-6" и лауреат "Утренней звезды" Прохор Шаляпин вручал награду в номинации "Надежда Хогвартса" для самых юных участников Премии до 15 лет.

Напомним, для участия в Премии TRiCK фокусники на протяжении двух месяцев присылали видео-заявки на сайт trickawards.ru. Всего было подано более 150 заявок из России, Беларуси, Украины, Германии, Болгарии и Эстонии. Оценивало соискателей авторитетное жюри: почетный президент FISM Эрик Эсвин (Нидерланды), президент Российской Ассоциации Иллюзионистов Екатерина Медведева и главный редактор телеканала TRiCK Иван Бехтев.

Почувствовать магическую атмосферу, увидеть своими глазами красочную церемонию Премии зрители смогут на телеканале TRiCK в декабре 2017 года.

