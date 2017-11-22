Звезды спорта помогли тяжело больным детям
К команде "Футболка дарит жизнь присоединились более 30 спортсменов. Они составляют важнейшую часть команды фонда, поскольку не только дарят свое внимание подопечным в больницах и детских домах, предоставляют предметы своей экипировки для аукциона, но нередко и сами принимают участие в аукционах.
"Идея создания фонда в России пришла случайно. Я встретил русских друзей и мы подумали, что хорошо бы, если бы больные дети из России съездили на чемпионат Европы по футболу во Францию в 2016 году, а французские – в Россию на чемпионат мира в 2018 году. Это помогло бы еще больше объединить наши два народа, проявить солидарность", – рассказал автор концепции, создавший одноименный фонд во Франции 17 лет назад, Сам Эсседири.
Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали спортсмены:
Спортивная гимнастика
Дарья Спиридонова — Серебряный призер Олимпиады 2016 года
Седа Тутхалян – Серебряный призер Олимпиады 2016 года
Артур Далалоян – Чемпион Европы
Эмин Гарибов – Двукратный чемпион Европы
Александр Клочков – Член сборной России
Синхронное плавание
Гелена Топилина – Синхронное плавание, олимпийская чемпионка (Rio 2016)
Плавание
Станислава Комарова – Серебреный призёр Олимписких Игр 2004г. в Афинах
Легкая атлетика
Анна Чичерова – Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту
Андрей Сильнов – Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту
Ксения Задорина —чемпионка Европы в эстафете
Ксения Рыжова —чемпионка мира, чемпионка Европы в эстафете
Евгений Рыжов — участник чемпионатов мира и Европы
Ольга Муллина —прыжки с шестом, многократный призёр чемпионатов России.
Полина Юрченко – чемпионка по прыжка в длину
Теннис
Андрей Чесноков – российский теннисист, обладатель семи титулов
Елена ВеснинА — олимпийская чемпионка и победительница Уимблдона в парном разряде.
Юрий Голубев -бодибилдер
Гольф
Мария Верченова — трехкратная чемпионка России, Олимпийская рекордсменка Олимпиада Рио 2016.
Волейбол
Алексей Остапенко – Бронзовый призер Олимпийских игр
Юрий Бережко – Олимпийский Чемпион в 2012 в Лондоне и Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 в Пекине
Артем Ермаков – Чемпион Европы 2013
Дик Кой – игрок клуба "Динамо" (Москва)
Кевин Леру – Чемпион Европы 2015, чемпион World League 2015, 2017
Регби
Влад Коршунов – Сборная Россия
Хоккей
Иван Силаевь – Обладатель Кубка Харламова, капитан команды "Красная Армия" (самой титулованной молодежной команды России)
Футбол
Александр Закускин – защитник ФК "Казанка".
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