Звезды спорта помогли тяжело больным детям

В центре Москвы в отеле Palmira Business Club состоялся благотворительный гала-ужин и аукцион по продаже футболок, экипировки олимпийских чемпионов, звезд спорта, организованный франко-русским фондом "Футболка дарит жизнь". Собранные средства помогут подарить радость и надежду тяжело больным детям и детям-сиротам, исполнить их спортивные мечты и позволят им побывать на матчах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городах России.

К команде "Футболка дарит жизнь присоединились более 30 спортсменов. Они составляют важнейшую часть команды фонда, поскольку не только дарят свое внимание подопечным в больницах и детских домах, предоставляют предметы своей экипировки для аукциона, но нередко и сами принимают участие в аукционах.

"Идея создания фонда в России пришла случайно. Я встретил русских друзей и мы подумали, что хорошо бы, если бы больные дети из России съездили на чемпионат Европы по футболу во Францию в 2016 году, а французские – в Россию на чемпионат мира в 2018 году. Это помогло бы еще больше объединить наши два народа, проявить солидарность", – рассказал автор концепции, создавший одноименный фонд во Франции 17 лет назад, Сам Эсседири.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали спортсмены:



Спортивная гимнастика

Дарья Спиридонова — Серебряный призер Олимпиады 2016 года

Седа Тутхалян – Серебряный призер Олимпиады 2016 года

Артур Далалоян – Чемпион Европы

Эмин Гарибов – Двукратный чемпион Европы

Александр Клочков – Член сборной России

Синхронное плавание



Гелена Топилина – Синхронное плавание, олимпийская чемпионка (Rio 2016)

Плавание



Станислава Комарова – Серебреный призёр Олимписких Игр 2004г. в Афинах

Легкая атлетика



Анна Чичерова – Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту

Андрей Сильнов – Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту

Ксения Задорина —чемпионка Европы в эстафете

Ксения Рыжова —чемпионка мира, чемпионка Европы в эстафете

Евгений Рыжов — участник чемпионатов мира и Европы

Ольга Муллина —прыжки с шестом, многократный призёр чемпионатов России.

Полина Юрченко – чемпионка по прыжка в длину

Теннис



Андрей Чесноков – российский теннисист, обладатель семи титулов

Елена ВеснинА — олимпийская чемпионка и победительница Уимблдона в парном разряде.

Юрий Голубев -бодибилдер

Гольф



Мария Верченова — трехкратная чемпионка России, Олимпийская рекордсменка Олимпиада Рио 2016.

Волейбол



Алексей Остапенко – Бронзовый призер Олимпийских игр

Юрий Бережко – Олимпийский Чемпион в 2012 в Лондоне и Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 в Пекине

Артем Ермаков – Чемпион Европы 2013

Дик Кой – игрок клуба "Динамо" (Москва)

Кевин Леру – Чемпион Европы 2015, чемпион World League 2015, 2017

Регби



Влад Коршунов – Сборная Россия

Хоккей



Иван Силаевь – Обладатель Кубка Харламова, капитан команды "Красная Армия" (самой титулованной молодежной команды России)

Футбол

Александр Закускин – защитник ФК "Казанка".