Детей сделают актерами театра на один день
Ваш ребенок на сцене театра. Под руководством профессиональных актеров театра и кино, режиссера, гримера, реквизитора и художника по свету на ваших глазах мы создаем спектакль с участием вашего ребенка! Красивейшие картонные декорации. Под каждую сказку мы пишем сценарий, выстраиваем декорации из прочного картона, на которых театральным художником написаны образы, места действия и сюжет выбранной сказки.
У нас получился развивающий театральный проект для детей. Это не просто спектакль, сыгранный маленькими артистами. И это не просто обучающее мероприятие, рассказывающее детям об основах сценического мастерства. Это интереснейшее развлекательное событие, которое дает возможность каждому ребенку творчески раскрыться, проявить себя, подружиться с ровесниками и научиться новому.
Дети приходят в театр, но не садятся в кресла, чтобы смотреть готовый спектакль. Они приходят, чтобы самим создать этот спектакль! В течение всего времени репетиции с ними работают профессиональные актеры, звукорежиссер, художник по свету, гример и реквизитор. Дети погружаются в сказку, но вместе с тем в легкой игровой форме усваивают начальные знания о театральном искусстве.
Разумеется, за один такой спектакль ребенок не превратится в артиста, но мы и не ставим перед собой такую задачу. Нам важно, чтобы дети учились, играя. Чтобы они получили удовольствие от создания спектакля и участия в нем, но также узнали и запомнили что-то абсолютно новое для себя. А для родителей это еще и хорошая возможность увидеть своего ребенка в новом необычном образе и, кто знает, обнаружить в нем скрытые доселе театральные таланты.
"Картонные сказки" – новый формат детских спектаклей.
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